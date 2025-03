E' deceduto Mario Tetta

L’ultima volta che è stato visto in pubblico è stato un mese e mezzo fa, alla manifestazione in Piazza Duomo della sezione locale di Fratelli d’Italia, prima delle celebrazioni del congresso cittadino. I suoi occhi esprimevano la gioia di stare in mezzo ai suoi compagni di partito, di incontrare la gente e magari ricordare qualcosa del passato più o meno recente della storia politica personale e di Lucera.

La notte scorsa se n’è andato Mario Tetta che era malato da tempo.

Ha un record tutto suo e difficilmente ravvisabile altrove, perché può vantare di essere stato il padre fondatore di almeno due partiti in città, visto che una trentina di anni fa ha fatto parte del gruppo che avviò l'attività di Forza Italia, ricoprendo anche il ruolo di segretario cittadino, mentre due anni fa ha animato con pochi altri la costituzione del primo circolo di Fratelli d’Italia. La riprova sta proprio nell’assegnazione della carica di presidente onorario locale.

La sua carriera politica è stata sicuramente meno visibile di altri, ma solo perché di campagne elettorali per sé stesso ne ha fatte pochissime, mentre ha sostenuto le iniziative di tante persone, con alcune di queste che nelle ultime settimane hanno continuato a ritenerlo un punto di riferimento al quale chiedere indicazioni e concordare strategie sui piccoli e grandi temi del dibattito politico.

Si era conquistato il rispetto e la stima a tutti i livelli, fino a diventare amico personale di quell’allora giovane Raffaele Fitto che nel frattempo è arrivato fino alla vice presidenza della Commissione Europea.

E’ tra i pochi ad aver conosciuto e incontrato più volte Silvio Berlusconi, segno evidente di quanto fosse considerato negli ambienti azzurri dai quali poi si era allontanato, anche perché non aveva più riscontrato quello spirito iniziale che coincideva più che altro con il suo ex leader indiscusso.

I funerali si terranno mercoledì 26 marzo alle 10 nella basilica cattedrale di Lucera.

