Operaio lucerino morto sul lavoro

Giovanni Antonio Amodeo, 60enne di Lucera, ha perso la vita lunedì mattina a Termoli, dove stava lavorando in un cantiere edile sul lungomare. Ne ha dato notizia ieri Primo Numero, giornale del Molise che riferisce come l’uomo si sia improvvisamente accasciato, alla presenza di alcuni colleghi che erano con lui in quel momento, mentre stava per salire su un furgone al termine del turno.

Marito e padre di due figlie, era dipendente di una ditta pure lucerina, la U.P. Costruzioni facente capo all’imprenditore Urbano Petito che si sarebbe occupato personalmente di accompagnare Amodeo al pronto soccorso del locale ospedale, dove però i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Al momento la tragedia è stata classificata come morte naturale, ma la famiglia ha incaricato l’avvocato Vincenzo Scarano di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per chiarire le cause dell’accaduto. Il legale ha chiesto alla procura di Larino l’autopsia sul corpo che in effetti è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, anche perché la vicenda si è svolta sul luogo di lavoro e quindi ci sono degli adempimenti formali che coinvolgono pure gli organi competenti in materia.

