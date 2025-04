Il piacere del caffè Pannone

La ricerca della miscela di caffè perfetta, una passione che si tramanda da generazioni. Un'esperienza di gusto che affonda le radici nella tradizione, ma guarda al futuro con innovazione e dedizione.

Da oltre trent'anni, la famiglia Pannone si dedica alla selezione delle migliori miscele di caffè, per offrire un prodotto di qualità superiore. La miscela Gourmet, 100% Arabica, rappresenta l'apice di questa ricerca, un equilibrio perfetto tra aroma e gusto, talmente garantita da metterci sopra il proprio nome.

Il negozio di Via Porta Foggia 59/A a Lucera è uno scrigno di tesori per gli amanti del caffè, dove si possono trovare miscele pregiate, macchine erogatrici delle migliori marche, assieme a un servizio di assistenza tecnica.

Varcare la soglia è come entrare in un mondo dove il profumo del caffè ti conquista e ti inebria e dove Antonio e Gennaro Pannone, padre e figlio, guidano i clienti nella scelta, divulgando le caratteristiche della bevanda e la smentita di falsi miti.

“Il caffè può essere un vero piacere per il palato e non crea problemi se consumato con moderazione e di qualità”, spiegano a chi ha smesso di berlo perché gli fa male allo stomaco, oppure gli incide troppo sull’umore, o magari gli è stata consigliato un compromesso che si rifugia nella scelta di un decaffeinato.

E dunque introducono a un viaggio sensoriale tra aromi intensi e sapori avvolgenti, che conquista i palati più raffinati. Perché quando il caffè diventa un'arte, ogni tazzina si trasforma in un'esperienza indimenticabile.

È così che è nata la miscela Gourmet.

“Stiamo proponendo con grande successo un prodotto di qualità ma alla portata di tutti – riferiscono i Pannone – perché rappresenta una valida alternativa a tanti preparati che possono dare maggiori problemi o pure minori soddisfazioni. La miscela Gourmet si è affiancata alla nostra prima storica indicazione sempre con marchio nostro (quella con il packaging argento e rosso, ndr) e anche in questo caso viene presentata e venduta praticamente compatibile con tutti i sistemi più diffusi sul mercato, tra cialde e capsule, oltre che in grani. Di ogni prodotto, comunque sia, possiamo assicurare sempre la freschezza come politica commerciale, poiché non abbiamo giacenze o stock di magazzino”.

Il Coffee Store, “annunciato” dalla grande caffettiera moka vicino all’ingresso, è il posto giusto in cui trovare anche un vasto assortimento di altre bevande derivate, sempre a marchio proprio, come the, tisane, cappuccini, cortado e ginseng, ma rappresenta anche un centro di formazione del cliente e divulgazione delle qualità del caffè.

E per chi desidera gustare l'esperienza Pannone comodamente a casa, lo shop online offre un'ampia selezione di prodotti, accessori e golosità.

Caffè Pannone

Via Porta Foggia, 59, Lucera

Telefono: 0881-1781607

Pagina Facebook e profilo Instagram