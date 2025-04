Vivaldi e Piazzolla si incontrano al Teatro Giordano

Un dialogo tra epoche, un incontro tra mondi sonori. Venerdì 4 aprile, la Quarta Stagione Concertistica dell'Orchestra ICO Suoni del Sud presenta un dialogo musicale senza tempo in cui violino e bandoneon evocheranno stagioni di epoche diverse.

Si intitola infatti “Le Armonie delle Stagioni, Vivaldi e Piazzolla” il concerto che vedrà protagonisti il direttore e solista Ettore Pellegrino al violino e il virtuoso del bandoneon Fabio Furia.



La serata, che prenderà il via alle 20, sarà un viaggio attraverso due mondi musicali apparentemente distanti, ma uniti dalla comune capacità di evocare le atmosfere e le emozioni delle stagioni. Da un lato, le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, capolavori del barocco italiano, con le loro melodie vivaci e descrittive che dipingono paesaggi sonori di primavera, estate, autunno e inverno. Dall'altro, le “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla, un omaggio appassionato e innovativo alle stagioni argentine, intriso di tango e di quella malinconia tipica del compositore.



Ettore Pellegrino, violinista di fama internazionale e direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e manager culturale di grande esperienza, guiderà l'Orchestra ICO Suoni del Sud in questa straordinaria performance, mentre Fabio Furia, uno dei più apprezzati bandoneonisti del panorama mondiale, darà voce alle intense sonorità del tango di Piazzolla.



“‘Le Armonie delle Stagioni’ sarà un'occasione unica per ascoltare due capolavori della musica classica e del tango in un dialogo inedito – annuncia Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -, dove la brillantezza del violino si fonderà con la passione del bandoneon, creando un'esperienza musicale di rara bellezza”.



La Quarta Stagione Concertistica dell'Orchestra ICO Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, ed realizzata in collaborazione con il Teatro Giordano e il Conservatorio, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.

Red.