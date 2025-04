La Farmacia Suriano più vicina alle donne

La Fondazione Onda fa alcuni anni sta distribuendo bollini di qualità nel settore sanitario, riconoscendo sia ospedali che farmacie realmente in grado di essere a favore delle persone. In questo secondo ambito, ha promosso una rete di esercizi che erogano servizi specifici a beneficio delle donne.

Ne sono solo 136 in tutta Italia, a fronte delle oltre 20 mila aperte su tutto il territorio nazionale, che possono mostrare all’ingresso l’adesivo del Bollino RosaVerde.

Tutti i relativi titolari giovedì sono stati investiti del riconoscimento in un evento celebrato direttamente al ministero della Salute, con l’espressa indicazione di quelle che si pongono come modello innovativo e con lo scopo di garantire prevenzione e continuità assistenziale e sociale sul territorio.

Questa iniziativa si allinea a quella del Bollino Rosa assegnato invece agli ospedali, identificando uno speciale network innovativo che si pone come punto di riferimento per i bisogni dei cittadini, in particolare delle donne, a seguito di un bando emanato dall’organismo milanese. Tutte avranno ora accesso nel prossimo biennio ad un percorso formativo dedicato alla medicina e alla farmacologia di genere, anche attraverso presidi di prevenzione e screening di interesse e l’approfondimento, tramite materiali dedicati alle patologie femminili, riscontrando sostegno e approvazione di numerose realtà nel panorama scientifico sanitario nazionale, come organizzazioni, società scientifiche ed associazioni pazienti.

Tra le farmacie che hanno risposto al bando e sono risultate idonee c’è quella denominata “Sant’Alfonso” di Lucera nella sua sede di Via Roma 7, aperta dal 2019 e diretta dalla dottoressa Teresa Suriano che opera in città dal 1984, assieme alla sua famiglia. Ce n'è solo un'altra in provincia, e in Puglia sono in tutto otto.

“Siamo molto contenti di questo riconoscimento che premia il nostro impegno e anche i nostri investimenti a favore della donne - ha commentato la proprietà - visto che abbiamo allestito delle sezioni appositamente dedicate e destinato personale per loro. In molte sanno già di potersi rivolgere da noi per trovare soddisfazione ai piccoli e grandi problemi della loro quotidianità, ma anche ricevere consigli e suggerimenti su situazioni a cui magari nemmeno avevano pensato di essere coinvolte”.

