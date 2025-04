Caschi refrigeranti al Lastaria, ha pagato Tutolo

Da almeno due anni e mezzo i caschi refrigeranti, utili come supporto per le cure oncologiche, sono stati distribuiti in diversi ospedali della regione. In quello di Lucera, che ha un reparto di grande affluenza di pazienti del genere, non sono mai arrivati.

Della sua dotazione, si scopre a distanza di mesi, se n’è fatto carico il consigliere regionale Antonio Tutolo, che ha utilizzato 21 mila euro per far acquistare un macchinario che conta due dispositivi annessi alle postazione chemioterapiche del Lastaria. La somma è stata defalcata dai compensi che ha percepito come presidente della II commissione, ruolo che ha svolto per circa tre anni a Bari.



“È indispensabile che tutti i reparti oncologici della Puglia ce l’abbiano – ha riferito Tutolo, capogruppo Per la Puglia – e per questo ho scritto al presidente Michele Emiliano e all’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, sollecitando un impegno concreto per garantire uguale accesso a trattamenti di qualità e innovativi. Questi dispositivi sono un presidio medico fondamentale per il benessere dei pazienti, poiché riducono significativamente la caduta dei capelli durante la chemioterapia, alleviando un effetto collaterale con un forte impatto psicologico e migliorando la qualità della vita durante il trattamento. Per questo, la loro presenza in tutti i reparti oncologici regionali è imprescindibile. Il mio gesto concreto vuole essere uno stimolo affinché la Regione investa risorse adeguate nel sistema sanitario, per garantire a tutti i pazienti oncologici un accesso equo alle migliori tecnologie. Solo così potremo assicurare a ogni cittadino pugliese l'accesso alle cure più avanzate e alle tecnologie all'avanguardia”.

