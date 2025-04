Arrivano due medici all’Oncologia

“Nessuna chiusura del reparto di Oncologia dell’ospedale Lastaria di Lucera, al contrario un suo potenziamento con l’arrivo a breve di altri due medici”.

Lo ha annunciato il consigliere regionale Antonio Tutolo, che riporta le rassicurazioni del commissario straordinario del Policlinico, Giuseppe Pasqualone, a proposito del reclutamento in tempi rapidi di altre due unità mediche che affiancheranno il dottor Maurizio Di Bisceglie.

“Non ho mai smesso di avere a cuore le sorti di questa struttura – ha aggiunto Tutolo che aveva effettuato una donazione per apparecchiature speciali – e comprendendo pienamente la forte inquietudine per il futuro del reparto così importante per il territorio, a rischio per carenza di personale, avevo già convocato nelle scorse settimane un’audizione in Regione al fine di trovare una soluzione condivisa con il Policlinico di Foggia. Inoltre, avevo già scritto a lui e anche al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e all'assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese. Sono felice che il commissario abbia prontamente accolto le mie preoccupazioni circa un reparto che è un punto di riferimento essenziale per l'intera comunità, estendendosi fino ai Monti dauni, e garantisce cure vitali a numerosi pazienti oncologici, con numeri di prestazioni paragonabili o superiori a quelli del Policlinico di Foggia. Oncologia di Lucera eroga quotidianamente un elevato numero di prestazioni, salvando e migliorando la qualità della vita di molte persone fragili. Non è immaginabile un suo ridimensionamento, come non lo è per altri reparti in crisi, come Cardiologia o Lungodegenza. Lavorando sinergicamente e in stretto accordo con le istituzioni competenti, continueremo ad adottare misure immediate e visibili per garantire la continuità e l'eccellenza delle cure oncologiche a Lucera, preservando un presidio sanitario fondamentale per la nostra comunità. Come in passato, sono pronto a tutto per difendere e lottare per potenziare il Lastaria”.

Red.