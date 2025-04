Cittadinanze onorarie a Castelluccio Valmaggiore

“Non è solo un atto formale, ma un segno tangibile di stima e di legame con la nostra comunità - ha detto il sindaco, Pasquale Marchese – e ogni persona insignita ha contribuito, con il proprio operato, a costruire ponti tra realtà diverse, promuovendo valori di giustizia, solidarietà e impegno civile. La nostra comunità ha sempre fatto dell’ospitalità e del senso di appartenenza i suoi pilastri fondamentali, e oggi riaffermiamo con forza questi principi, accogliendo nuovi cittadini onorari che ci doneranno esperienze e valori in grado di arricchire il nostro tessuto sociale e culturale”.

Sabato di festa e celebrazioni quello scorso a Castelluccio Valmaggiore, dove l’Amministrazione comunale ha conferito sette cittadinanze onorarie ad altrettante personalità italiane e straniere, con una cerimonia al Comune e nei luoghi simbolo del borgo. Tra i primi figurano Carmine Grassi e Andrea Grassi, questori rispettivamente di Cuneo e Caserta, entrambi originari del posto. E poi a Michele Todisco , già questore di Pesaro e originario della vicina Celle di San Vito; a Giambattista Pezzullo , appuntato scelto dei carabinieri conosciuto e stimato in paese per aver prestato servizio presso la Stazione di Faeto. Gli ospiti internazionali sono stati invece Baiju Thittala , il sindaco di Cambridge, Abdul Kayum Arain , cappellano musulmano presso l’Anglia Ruskin University di Cambridge, e Robert Dryden , membro del consiglio comunale della città britannica. Proprio tra Castelluccio e Cambridge si è consolidato un forte legame nel nome del dialogo, dell’incontro tra culture e di un’amicizia sincera.

Al termine della cerimonia, c’è stata l’inaugurazione del nuovo presidio dei carabinieri, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Michele Miulli e del vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, seguita da un corteo verso il Monumento ai Caduti dove sono stati deposti una corona d’alloro e un cuscino di fiore con i colori della bandiera indiana, in memoria dei soldati caduti. “Ricordare il passato è un dovere morale e civile – ha aggiunto Marchese – per cui onoriamo chi si è battuto per un futuro migliore, con la consapevolezza che la memoria è il fondamento su cui costruire un domani più giusto”.

