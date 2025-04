A Lucera l’assemblea regionale Avis

Le Associazioni Avis di tutta la Puglia si ritroveranno sabato 12 aprile a Lucera per la loro assemblea regionale incentrata sul tema “Le nuove vie del dono”, momento di confronto e programmazione per il futuro. La giornata si svolgerà all’hotel Vigna Nocelli a partire dalle 10, con la prevista presenza di volontari, dirigenti e istituzioni per riflettere sul proprio ruolo nel contesto sanitario e sociale attuale. Sono annunciati gli interventi del presidente nazionale Gianpietro Briola e di quello regionale Raffaele Romeo.

Nell’occasione saranno anche rinnovate le cariche sociali a livello regionale e verrà fatto il punto della situazione sulle attività finalizzate a promuovere la cultura del dono, specie del sangue, condividendo idee e strategie.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dedicato proprio alla “Cultura del rischio e protezione civile”, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della gestione delle emergenze, valorizzando il ruolo del volontariato locale anche in situazioni di crisi.

Sono previsti i contributi di Giampaolo Sorrentino, del Dipartimento della Protezione civile, con una panoramica su “Protezione Civile: cos’è e come funziona”. Pierluigi Barigazzi e Roberto Tognacca, membri Avis del Comitato nazionale di Protezione civile, approfondiranno il tema “Avis e l’impegno in Protezione Civile”. Antonio Lanza, del Dipartimento Protezione civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, offrirà un’analisi su “La Protezione civile e gli aiuti umanitari: le nuove sfide tra cambiamento climatico e crisi globali”. Infine, Matteo Perillo, il coordinatore provinciale e referente regionale della Commissione Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile, parlerà di “Protezione Civile in Puglia: piani comunali e ruolo del volontariato”.

