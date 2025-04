Passione e Morte a Troia

E dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, Sabato Santo 19 aprile verrà riproposta a Troia la sacra rappresentazione della “Passione e Morte di Cristo”. La manifestazione è organizzata dall’Aps Madre Teresa di Calcutta, Modavi Foggia, Consorzio Opus, Asd Piergiorgio Frassati e Pro Loco, con il contributo del Comune e con il supporto del Ministero del Lavoro e della Regione, nell’ambito del progetto Puglia Capitale Sociale 3.0, e rientra nell’ambito del programma di Lucera Capitale regionale della Cultura 2025.

Nata per soddisfare un desiderio, non solamente teatrale, ma anche religioso, per poi evolversi nel tempo senza mai perdere di vista il rispetto delle Sacre Scritture, la “Passione e Morte di Cristo” impegna circa 150 persone, tutte volontarie: più di cento sono i figuranti, uomini, donne e bambini, mentre lo staff è composto da oltre 30 persone, casalinghe e mamme, artigiani, giovani e pensionati che mettono a disposizione il loro tempo per tramandare questa tradizione popolare.

La regia, come sempre, è affidata ad Antonio Marino e Carlo Rubino, con grande attenzione alle scenografie, ai costumi estremamente realistici, oltre che alla cura di alcuni particolari di rilievo per renderla ancora più suggestiva.

L’inizio è previsto alle 15.30 dal sagrato del santuario della Mediatrice fino a giungere sulla collinetta del Cisternone, nella Villa comunale dove avverrà la crocifissione.

“La rappresentazione non è solo una manifestazione folkloristica – hanno fatto sapere i promotori - ma un vero e proprio rito comunitario che permette a tutti di riflettere sul significato della Pasqua e sulla forza della fede. Per qualche ora la città di Troia si trasformerà nella Gerusalemme di duemila anni fa, con decine di soldati romani che marciano dietro le loro insegne ed il Cristo esausto e grondante di sangue, che percorre i suoi ultimi passi terreni, verso il Golgota, dove le tre croci si leveranno, stagliandosi sullo sfondo del paesaggio dell’Appennino Dauno”.

