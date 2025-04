Cresce la scherma tra Lucera e Casalvecchio

Lo scorso fine settimana è stato molto importante per la scherma nazionale giovanile, tanto più per quella pugliese, perché al palasport di San Severo è stata disputata la seconda prova del Gran Prix “Kinder Joy Moving” di sciabola Under 14, ultimo appuntamento prima delle finali di Riccione dal 30 aprile al 7 maggio.

In pedana sono giunti 436 atleti in rappresentanza di 58 società provenienti da sedici regioni diverse, cinque quelle pugliesi, tra cui la padrona di casa del Club Scherma San Severo che ha schierato anche la lucerina Noemi Finizio, oltre al Circolo Schermistico Dauno di Foggia e al Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera che sta mostrando risultati di grande valore nel poco tempo di attività ancora intrapresa, come per esempio il recente quinto posto al campionato italiano a squadre di Pescara.

La squadra condotta da Emidio Rinaldi e Giuseppe Catignano era composta da Maria Albano (Giovanissime), Giulia Cicconetti, Sofia Cuorpo, Paola De Vita, Giovanna Niro (Allieve), Donato Piacquadio, Antonio Pio Polisena, Nicolò Rizzo (Maschietti), Gioele Bozzino, Claudio Cutone, Gabriel Follieri, Giuseppe Orsogna (campione italiano di sciabola 2024), Michele Tosches (Giovanissimi), Piergiuseppe Palmieri (Ragazzi), Pasquale Calzone, Vincenzo Pellegrino (Allievi). I migliori risultati sono arrivati da Orsogna e Tosches, rispettivamente quinto e ottavo classificato nella loro categoria.