Fondo regionale contro l'abbandono di rifiuti

I reati ambientali in Puglia e l’abbandono illecito dei rifiuti, quest’ultimo con riguardo particolare alla provincia di Foggia, sono stati i temi affrontati in due audizioni della quinta Commissione del Consiglio regionale, su iniziativa di Antonio Tutolo che aveva convocato diverse personalità coinvolte a vario titolo sulla questione. Al centro della discussione c’è stata l’analisi del rapporto “Ecomafia 2024” di Legambiente sulla criminalità ambientale in Italia, relativo all’anno 2024 sui dati del 2023, nel quale è stato rilevato che le regioni più colpite sono quelle meridionali. In testa c’è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. A livello di province, Bari è al terzo posto dopo Napoli e Avellino.

Sul quadro tracciato dal rapporto e sulle sue evoluzioni nell’ultimo anno e mezzo sono intervenuti la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo, i rappresentanti delle varie forze dell’ordine attive nel contrasto a questo tipo di illeciti, la presidente dell’Anci Puglia Fiorenza Pascazio, e i rappresentanti di Arpa Puglia e Ager, oltre all’assessora all’Ambiente Serena Triggiani.

Salzedo ha detto chiaro e tondo che “qualcosa non sta funzionando nel sistema di controlli e repressioni, visto che gli illeciti ambientali sono in progressivo aumento e dai dati che confluiranno nel prossimo rapporto si evince che siamo in emergenza, specialmente per il Foggiano e il Leccese”.

Tra le soluzioni ipotizzate, ha proposta la delimitazione della Capitanata come Sito di Interesse Nazionale, come accaduto per la Terra dei fuochi, ma sarebbe auspicabile anche la nomina di un commissario nazionale che tenga insieme le diverse e collegate situazioni regionali.

Il comandante dei carabinieri forestali di Puglia, Angelo Vita, ha raccontato delle attività investigative condotte e concluse negli ultimi mesi, su tre tipi di illeciti diversi: abbandono di rifiuti spesso provenienti da fuori regione, abbandono dei rifiuti urbani e transito di rifiuti transfrontaliero.

Le attività della Guardia di Finanza si intrecciano spesso con i reati ambientali, ha affermato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza di Puglia Michele Dell'Agli, in quanto esplicate rispetto ai traffici internazionali, al monitoraggio nei porti e altre situazioni illecite sempre legate all’esercizio di attività economiche criminali. In particolare, ha evidenziato, “spesso lo smaltimento illecito proviene da attività produttive che in questo modo mantengono costi inferiori rispetto ai concorrenti, mettendo fuori mercato imprese sane e sviluppando forme significative di evasione fiscale, con fatturazioni false per operazioni inesistenti”.

Per la Guardia costiera c’era il comandante in seconda, Alessandro Ducci, forza che si concentra sulla tutela dell’ambiente marino e costiero, tramite l’intervento urgente per il contenimento e la rimozione degli inquinanti in mare, e la sorveglianza e l’accertamento degli illeciti in materia di rifiuti e repressione degli smaltimenti illeciti e traffici illegali.

Per la presidente Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, i numeri del rapporto ecomafie testimoniano l’indubbia espansione delle attività di controllo da parte del forze dell’ordine. “Gli effetti negativi si scaricano sui Comuni che non hanno le risorse e la forza per affrontarli – ha detto – per cui non ce la possono fare da soli, ma ci vorrebbe anche l’aiuto del Governo nazionale”.

Il riferimento è a svariati casi di accatastamento e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nelle campagne o in capannoni in aree poco antropizzate e che richiederebbero un innalzamento del livello di guardia, con controlli continui e notturni.

Triggiani ha ricordato l’unicità della Regione nella promozione del protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei reati ambientali, siglato con il prefetto di Bari, Arpa Puglia, Cnr e forze dell’ordine, assieme al contrasto al littering introdotta nel 2022, e un nuovo asse di intervento contro l’abbandono dei rifiuti all’interno del programma di tutela ambientale, con un impegno di 2 milioni euro.

Lo stanziamento è stato accolto con favore dalla consigliera regionale Rosa Barone: “L’essere riusciti a reperire queste risorse con un nuovo asset all’interno del programma regionale per la tutela dell’ambiente per contrastare l’abbandono dei rifiuti sui terreni agricoli rappresenta un primo passo avanti per cercare di risolvere il problema. La legge infatti stabilisce che quando il proprietario del terreno è incolpevole, i costi per la rimozione dei rifiuti siano a carico dei Comuni, ma spesso la norma non viene applicata per mancanza di fondi risorse, specie per le amministrazioni più piccole. Sicuramente la cifra non basta e bisogna lavorare per istituire un fondo capiente e strutturale a disposizione dei Comuni, ma è comunque un punto di partenza. Per quanto riguarda la nostra provincia, ora sarebbe importante ascoltare in audizione anche il presidente Giuseppe Nobiletti per capire quale sia il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi del suo nuovo Piano triennale https://www.luceraweb.eu/articolo.asp?ID=41685 e come verranno coinvolti Comuni e associazioni. L’obiettivo è quello di liberare le campagne dai rifiuti”.

L’istituzione del fondo era la prima e più importante richiesta avanzata dal Forum di oltre 50 associazioni, tra cui Cia Agricoltori Italiani, coordinato da Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo di Cia Puglia.

Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale di Cia e presidente regionale ha ringraziato tutti i politici coinvolti nella vicenda, tra assessori e consiglieri: “Finalmente passa il principio per cui gli agricoltori sono vittime di questo fenomeno, perché sono loro a subire lo sversamento illegale di rifiuti organizzato dalle mafie. Gli agricoltori pugliesi sono vittime di un’aggressione drammatica al nostro territorio, nell’ambito di un business mortale per l’ambiente e l’agricoltura. Da oggi abbiamo uno strumento importante per contrastare questo fenomeno”.

Lo stesso Fragassi ha parlato di risultato storico: “Per la prima volta, la Regione dedica specificamente dei fondi alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti sversati illegalmente su terreni agricoli di privati incolpevoli, e a tutti i ringraziamenti vanno aggiunti quelli ai vescovi di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, e Manfredonia, monsignor Franco Moscone, autori di una lettera-appello in favore dell’istituzione del Fondo.

Soddisfazione è stata espressa anche da Tutolo: “Sono contento per l’esito del percorso, perché l’istituzione del Fondo è importantissima, così aiuta i Comuni a sostenere un impegno gravoso e contribuisce a liberare le nostre campagne da ecoballe e rifiuti che danneggiano le loro culture, il nostro ambiente e la salute di tutti i cittadini”.

Nel frattempo, il Forum sta crescendo in numero di adesioni, così come quello dei Comuni partecipanti al Protocollo Demetra e alle linee guida sui procedimenti amministrativi di rimozione e di smaltimento dei rifiuti. Ad oggi, sono tredici e altri stanno completando l’iter di approvazione per un importante patto sociale tra cittadini, associazioni e istituzioni.

Red.