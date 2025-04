Bando agrivoltaico dal Pnrr

Al via il nuovo bando sull’agrivoltaico senza il consumo di suolo, quando il 16% della energia rinnovabile consumata nasce dai campi e dalle stalle offrendo un contributo strategico al fabbisogno nazionale grazie all’impiego di biomasse, biogas, bioliquidi e fotovoltaico in grado di raddoppiare.

Lo fa sapere Coldiretti Puglia, in riferimento alla nuova iniziativa prevista dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con le domande che potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, mediante il Portale Agrivoltaico disponibile sul sito del Gestore Servizi Energetici, fino al 30 giugno 2025, con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi in agricoltura.

La misura del Pnrr, che riconosce un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti innovativi in agricoltura, ha riscosso un ampio successo già con il primo bando. Il 50% dei progetti ammessi sono piccoli impianti di potenza inferiore al megawatt, sviluppati principalmente in Sicilia, Puglia, Lombardia e Veneto e si sono caratterizzati come progetti presentati da singole aziende agricole.

E’ da rilevare che la Puglia è seconda per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il 9,2% del totale italiano, seconda solo alla Lombardia, produce il 25% dell’energia eolica italiana e il 14% di quella solare, aggiunge Coldiretti Puglia, posizionandosi al primo posto per numero di impianti e per potenza installata di “nuove rinnovabili”.

Secondo uno studio del Centro Studi Divulga, solo utilizzando i tetti di stalle, masserie, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole sarebbe possibile recuperare una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli con la produzione di 28.400Gwh di energia solare.

Red.