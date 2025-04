Note da Oscar, la musica da cinema al Giordano

Da Foggia a Hollywood attraverso le colonne sonore che hanno fatto sognare milioni di spettatori. Con “Note da Oscar” l'Orchestra ICO Suoni del Sud presenta un concerto che fonde la grandezza della musica sinfonica con la magia delle immagini cinematografiche.

L’appuntamento si terrà venerdì 18 aprile, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia, nell'ambito della Quarta stagione concertistica.



Sotto la guida del direttore e arrangiatore Benedetto Montebello, l'orchestra stabile interpreterà le partiture più iconiche della storia del cinema, esaltate dalla proiezione simultanea di suggestive immagini tratte dalle pellicole originali. Sarà come rivivere i momenti più intensi e memorabili dei film, con l'energia e la ricchezza espressiva dell'orchestra dal vivo.



La serata si aprirà con le atmosfere epiche e romantiche di Max Steiner, con le celeberrime musiche di “Via col vento” e l'intramontabile “Casablanca”. Si proseguirà con il brivido e la suspense che solo Bernard Herrmann sapeva infondere nelle sue colonne sonore per Alfred Hitchcock, con estratti da “Psycho” e l'avvincente “Intrigo internazionale” (North by Northwest).

La prima parte del concerto continuerà con la suggestiva melodia de “L’ultimo imperatore” firmata da Ryuichi Sakamoto, la toccante colonna sonora di “Forrest Gump” di Alan Silvestri e un trascinante medley dedicato all'agente segreto più famoso del mondo: 007, con i temi iconici di “James Bond Theme”, “Al servizio segreto di Sua Maestà”, “Solo per i tuoi occhi”, “Vivi e lascia morire” e l'inconfondibile “Goldfinger”.

La seconda parte sarà un vero e proprio omaggio al genio di John Williams, compositore che ha plasmato l'immaginario di intere generazioni. Il pubblico potrà emozionarsi con le avventure de “I predatori dell’arca perduta”, la maestosità di “Jurassic Park”, la commovente intensità di “Schindler’s List”, l'epica galattica di “Star Wars” e l'eroismo di “Superman”. Il programma prevede anche due bis a sorpresa che regaleranno ulteriori emozioni.



“Siamo certi che il pubblico vivrà una serata magica – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -, dove la potenza della musica sinfonica si fonde con la settima arte, creando un'esperienza indimenticabile per gli amanti del cinema e della grande musica”.



La Quarta Stagione Concertistica dell'Orchestra ICO Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, ed realizzata in collaborazione con il Teatro Giordano e il Conservatorio, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.

