Diciotto immobili confiscati alla criminalità

L’Agenzia Nazionale che gestisce i beni confiscati alla criminalità organizzata ha fatto sapere al Comune di Lucera, tramite la Prefettura, che sul territorio locale sono disponibili ben diciotto immobili, per i quali l’ente deve esprimere apposita manifestazione di interesse per la sua acquisizione.

La Giunta Pitta lo ha fatto con esplicito provvedimento, indicando anche l’eventuale destinazione di ciascuno di essi, anche se per ora non è nota alcuna di queste. Il Codice Antimafia disciplina l’utilizzo di questo immenso capitale per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile o altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali delle Amministrazioni dello Stato o per finalità sociali delle Amministrazioni locali. Si tratta di cosiddetto “patrimonio indisponibile” che può essere gestito direttamente o affidato in concessione gratuita a soggetti pubblici o privati che operano in settori specifici con risvolti di pubblica utilità, come enti associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. In realtà c’è anche la possibilità di lucro diretto, ma i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

In particolare, sono pronti per essere assegnati una villa con magazzino e locale deposito, altri cinque magazzini con locale deposito, tutti ubicati sulla Statale 17 o immediate vicinanze, poi c’è un unico complesso al km.319,5 della stessa Strada, composto da negozio con bottega, fabbricato industriale e quattro terreni agricoli, poi un appartamento in condominio con box, garage, autorimessa e posto auto in Via La Cava, un’abitazione indipendente in Viale Michelangelo, assieme a box, garage, autorimessa e posto auto, e infine un box, garage, autorimessa e posto auto in Via Po.

Palazzo Mozzagrugno, in realtà, è già detentore da sette anni di tre cespiti, cioè una rimessa ubicata a contrada Montaratro, due terranei in Piazza San Giacomo 35-36 e un altro in Via Federico II 49. Per questi beni esiste un regolamento approvato dal Consiglio comunale a novembre 2019 che prevede il loro riutilizzo secondo le modalità della norma nazionale, cioè il Dlgs.159/2011, ma nonostante varie promesse sull’indizione di un bando, non risultano ancora impiegati in alcuna maniera, anzi per i due nel centro storico è sparita dopo poche settimane, nel 2021, la targa che indicava il loro particolare status, e non è stata più riposizionata. La scritta sul pannello in plexiglass riportava una citazione di Martin Luther King e la precisazione che “Lucera sceglie la via della Giustizia”. Per quell’episodio è stata presentata denuncia alle forze dell'ordine ma non si è ancora capito o saputo chi possa aver compiuto il gesto di rimozione dal muro.

Su quelli di Piazza San Giacomo, inoltre, lo scandalo è stato doppio, perché l’Amministrazione Pitta voleva allocarci il nuovo Centro Anti Violenza, ma sono andati in fumo i 220 mila euro di finanziamento del Pnnr nella misura “Interventi speciali per la coesione territoriale e la valorizzazione dei beni delle mafie”, erogato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che aveva rilevato insanabili discordanze burocratiche e catastali. Il contenzioso è arrivato fino al Tar Lazio che ha rigettato il ricorso del Comune, in possesso del progetto esecutivo.

Una nuova opportunità ora arriva dalla Regione Puglia che ha pubblicato un suo bando, tuttora aperto, mettendo in palio 11 milioni di euro di fondi propri, proprio per il riuso sociale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, indicando una somma minima di 250 mila euro e massima di un milione a progetto che deve espressamente garantire servizi pubblici inclusivi, sicuri, sostenibili e accessibili a tutti, soddisfacendo le esigenze dei soggetti vulnerabili, delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, dei migranti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di uguaglianza sostanziale.

Riccardo Zingaro