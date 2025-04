Puglia Popolare riparte da De Peppo

Il passaggio era nell’aria già da qualche settimana, ma l’ufficialità è arrivata solo nella giornata di ieri, a proposito della ricomparsa del soggetto politico Puglia Popolare sotto una nuova veste e soprattutto con una nuova direzione locale.

Antonella De Peppo è la commissaria cittadina, nominata direttamente da Massimo Cassano, ex senatore, ex sottosegretario con Renzi e Gentiloni ed ex tanto altro, ma anche referente politico di un movimento che vuole dire la sua anche nei prossimi appuntamenti elettorali, a tutti i livelli regionali, con una dichiarata collocazione nel centro-destra, così come tanti altri partiti che per esempio a Lucera stanno cercando di mettersi insieme e trovare liste e obiettivi comuni.

“Vogliamo esserci per costruire, per portare valore, idee e risposte reali – ha dichiarato De Peppo – e quindi non saremo una forza distruttiva, ma una voce costruttiva, radicata nel territorio e pronta a dialogare, privilegiando le forze politiche di centrodestra e i gruppi civici che si riconoscono nei valori del moderatismo popolare e liberale. Il nostro impegno è chiaro: lavorare ogni giorno per contribuire alla rinascita di Lucera, con progetti concreti, visione chiara e coraggio nelle scelte. Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, con determinazione e spirito di servizio, mettendo sempre al centro il cittadino. Vogliamo una politica che torni ad essere strumento di bene comune, e non di potere personale. Una politica fatta di ascolto, partecipazione e responsabilità”.

r.z.