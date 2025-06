Più servizi diagnostici nelle farmacie pugliesi

Nuovi servizi diagnostici nelle farmacie pugliesi grazie al progetto di Telemedicina promosso dalla Regione Puglia. I cittadini muniti di prescrizione medica potranno effettuare direttamente in farmacia esami fondamentali come l’elettrocardiogramma, l’Holter cardiaco e l’Holter pressorio, accorciando i tempi di attesa e rendendo l’accesso alle prestazioni più semplice e vicino.

Un operatore sanitario qualificato effettuerà la registrazione dei dati clinici, poi analizzati da specialisti in telemedicina. Il referto sarà disponibile in tempi rapidi e, in caso di criticità, saranno attivati immediatamente i percorsi assistenziali previsti.

L’iniziativa rientra in un progetto nazionale e nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure, rafforzare la prevenzione e rendere più efficiente il sistema sanitario pubblico.

L’intesa operativa è firmata dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, il dirigente della Sezione Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza integrativa, Paolo Stella, e il presidente di Federfarma Puglia, Vito Novielli.

Il servizio si aggiunge agli altri già attivi all’interno della rete delle farmacie pugliesi, come l’attivazione e l’aggiornamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, il monitoraggio dei pazienti con ipertensione, diabete e Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, lo screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto, quello del diabete non noto, le vaccinazioni anti Covid e la ricognizione e il supporto nella gestione dei farmaci che un paziente assume.



Red.