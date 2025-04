Veterinaria lucerina assunta all’Asl

L’Asl Foggia ha assunto quattro nuovi veterinari, specialisti in Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati, con incarico a tempo indeterminato, nell’ottica del potenziamento dell’organico, attingendo alla graduatoria approvata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

I nuovi dirigenti sono Giuseppina Petrillo di Lucera, Lisa Eramo di Gioia del Colle, Alessandro Canistro di San Giovanni Rotondo e Giuseppe Scarlato di San Severo, assegnati al Dipartimento di Prevenzione Siav-Area B, e prenderanno servizio il 16 maggio.

Petrillo è laureata in Medicina Veterinaria all’Università di Bari ed è specializzata in Tecnologia e Patologia delle specie avicole del coniglio e della selvaggina e in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Eramo ha fatto lo stesso percorso accademico ed è specializzata in Malattie infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria. Canistro invece si è laureato a Teramo, è specializzato in Ispezione degli alimenti, di origine animale, controllo della qualità nella filiera ittica. Scarlato, infine, si è laureato a Perugia, è specializzato in sicurezza alimentare e vaccini stabulogeni.

“Le nuove risorse sono talenti del nostro territorio – ha dichiarato Antonio Nigri, direttore generale ASL Foggia – che consentiranno di rafforzare le attività di controllo e vigilanza per garantire sicurezza e prevenire possibili malattie e frodi commerciali”.

“Grazie alle assunzioni – ha aggiunto Angelo Castelluccio, direttore Siav B- è stato possibile coprire la carenza di organico con cui siamo stati costretti a fare i conti per diverso tempo. I nuovi assunti saranno dislocati tra San Severo, Cerignola, San Giovanni Rotondo e Lucera”.

