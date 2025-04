Borse di studio della Regione

Sono ripartite le procedure, a cura dell’Assessorato regionale all’Istruzione, per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025. E’ prevista l’erogazione di contributi del valore medio di 200 euro per gli studenti delle scuole superiori, appartenenti alle famiglie a basso reddito. L’importo complessivamente stanziato è di 7.683.805 euro

A partire da oggi, e fino al 24 maggio prossimo, è possibile presentare istanza di accesso al beneficio solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Borse di studio.

Il requisito di accesso è l’appartenenza a nuclei familiari aventi Isee non superiore a 12.000 euro, elevando tale limite a 15.000 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli. Al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile, nel sistema Inps, una attestazione Isee valida.

Molto soddisfatto l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo che dichiara “Abbiamo destinato 5 milioni per sostenere le studentesse e gli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado nelle spese necessarie per la frequenza scolastica; un sostegno concreto soprattutto per le loro famiglie, che ogni giorno affrontano con fatica il peso degli acquisti quotidiani. La dispersione e l’abbandono scolastico fanno registrare purtroppo ancora percentuali molto preoccupanti a cui è necessario porre rimedio con interventi concreti come questo. Da quest’anno, inoltre, abbiamo deciso per l’innalzamento della soglia 12.000 euro, un’importante novità che estenderà ancora di più la platea dei beneficiari che fino ad ora erano rimasti esclusi dai contributi regionali”.

Red.