Fratelli d’Italia verso il programma elettorale

In vista della campagna elettorale per il Comune di Lucera che dovrebbe partire anche tra meno di un anno, se c’è un partito che scalpita letteralmente è senza dubbio Fratelli d’Italia. In attesa di capire come e da chi sarà formato lo schieramento di centro-destra, il circolo diretto da Antonio Di Battista domenica tornerà in Piazza Duomo per un momento di confronto con la cittadinanza, secondo le intenzioni per ascoltare, raccogliere e costruire, aprendo anche a chi non condivide la stessa ideologia politica.

“Vogliamo riavvicinare i cittadini alla politica partendo dall’ascolto reale dei bisogni e delle idee – hanno fatto sapere da Via Gramsci – anche perché siamo consapevoli che oggi, sempre più spesso, la politica viene vissuta con distanza, sfiducia e disillusione. Ma proprio per questo motivo, vogliamo proporre un modo diverso di concepirla: un progetto genuino, fondato sul confronto aperto, sulla partecipazione attiva e sul contributo spontaneo di ogni cittadino, indipendentemente dalle sue convinzioni”.

Secondo quanto riferito, durante la giornata sarà distribuito un volantino informativo da compilare con segnalazioni, idee, proposte o lamentele, oppure, con un pensiero scritto da inserire in un contenitore predisposto in forma completamente anonima.

“Abbiamo solo il desiderio sincero di raccogliere ciò che davvero conta per le persone, senza strumento elettorale ma come esercizio di cittadinanza attiva. È un modo per dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Ed è un invito a partecipare, senza barriere o appartenenze predefinite. Il materiale raccolto sarà la base su cui costruire i punti cardine del nostro programma elettorale, che nascerà non in stanze chiuse, ma nelle strade, nei quartieri, nei luoghi in cui si vive ogni giorno la città. Poi passeremo a tavoli tematici aperti, che coinvolgeranno esperti, cittadini, operatori di settore e associazioni. Il primo incontro sarà dedicato al tema centrale del turismo e il suo legame strategico con le attività enogastronomiche locali. Un binomio che può trasformarsi in motore di sviluppo, che se ben ascoltato e valorizzato potrebbe diventare il cuore pulsante di una nuova identità cittadina. Ci auguriamo che questo tentativo venga accolto come un’opportunità per aprire un dialogo nuovo, anche con chi oggi è distante, ma desidera contribuire alla costruzione di un progetto serio, partecipato e condiviso”.

r.z.