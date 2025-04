‘Amico Nonno’ parte da Biccari con destinazione Lucera

Biccari si prepara ad ospitare un evento particolare che celebra il legame tra generazioni e valorizza il patrimonio culturale locale. Domenica 4 maggio, alle 18, in Piazza Umberto I si svolgerà l'anteprima di “Amico Nonno”, una manifestazione ideata per riscoprire le radici del territorio attraverso un'originale sfida intergenerazionale. Il borgo si pone quindi come apripista a una manifestazione che promette di lasciare un segno nel territorio, valorizzando il suo patrimonio culturale e il prezioso legame tra le generazioni.

L'iniziativa, che rientra tra gli eventi di Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025, vedrà “nonni” e “nipoti” uniti in squadre per assemblare puzzle raffiguranti i simboli più belli di Biccari. Un modo divertente e coinvolgente per ripercorrere la storia e le tradizioni del luogo, creando al contempo un ponte tra le diverse età.

L’evento è organizzato dall'Aps “Noi Noi” in collaborazione con il Comune di Biccari e il sostegno del Comune di Lucera, della Regione Puglia, dell’Agenzia regionale per la Salute e il Sociale e dell’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

L'appuntamento di Biccari rappresenta un'anticipazione di ciò che accadrà l'8 giugno a Lucera, dove “Amico Nonno” si svolgerà in grande stile, coinvolgendo i Comuni dei Monti Dauni. La partecipazione all'anteprima di Biccari è gratuita e aperta a tutti. Per formare le squadre, composte da 5 “nonni” e 5 “nipoti”, è possibile iscriversi sul sito Migliorarsiapiccolipassi.com, dove - sempre gratuitamente - si potrà anche scegliere di prendere parte all’edizione di Lucera dell’8 giugno. Non è necessario alcun legame di parentela, solo la voglia di condividere un'esperienza indimenticabile.