Il 25 Aprile più ‘allargato’ della storia

A memoria di uomo (lucerino), tanto più di politico o militante antifascista, non si ricorda una celebrazione del 25 Aprile così “allargata” come quella di stamattina in Piazza Duomo. Ai tempi della Prima Repubblica, gli interventi erano più che altro riservati agli esponenti del Partito Comunista e Socialista, mentre stavolta, prima della consueta chiusura affidata al sindaco Giuseppe Pitta, hanno preso la parola (quasi) tutti i rappresentanti delle forze politiche locali, espressamente invitati a dare il proprio contributo a una festa che “non fosse divisiva, di solo appannaggio della sinistra”, così come spiegato dall’organizzazione comunale che ha ideato e gestito un protocollo molto apprezzato per l'80esimo anniversario della Liberazione d'Italia.

Al microfono si sono avvicendati segretari o commissari cittadini di Udc (Giulio Capobianco), Puglia popolare (Antonella De Peppo), Fratelli d’Italia (Gianni Tucci), Lega (Dalila Brescia), Rifondazione Comunista (Raffaele De Vivo), Partito Democratico (Ivano Di Matto), oltre all’Anpi con Giuseppe Trincucci e Lucilla Calabria, e ai sindacati nell’occasione rappresentati da Mario La Vecchia della Cgil.

Quello più atteso era proprio Tucci che alcuni ritenevano non avesse partecipato, e invece ha riferito a Luceraweb di aver accettato l'invito con piacere, non sottraendosi dall'esprimere il pensiero suo e del partito su una vicenda storica che è ancora viva nella memoria degli italiani.

Le uniche assenze visibili sono state quelle di Forza Italia, peraltro rappresentato in Amministrazione con l'assessore Antonio Buonavitacola e la consigliera comunale Lucia Zoppicante, così come Democrazia Sovrana e Popolare, con il consigliere Davide Colucci.

Davanti al Monumento ai Caduti, al quale è stata deposta la rituale corona d’alloro, schierati in massa anche i vertici locali di tutte le forze dell’ordine e l‘Associazione dei pensionati della polizia penitenziaria.

r.z.