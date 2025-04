Nove alunni alle semifinali Kangourou

Il concorso scolastico nazionale Kangourou è arrivato alla fase della semifinale nazionale. Si tratta di una delle più importanti competizioni di matematica che in Europa vede impegnate nove Paesi e una settantina nel mondo. L’obiettivo è quello di diffondere una cultura matematica di base tra i giovani, essendo il gioco-concorso solo un mezzo per raggiungere tale scopo, attuato attraverso la somministrazione di questionari con risposte a scelta multipla e chiusa, e valutazione automatica delle risposte. Dal 1999 quando è iniziato anche in Italia, il contest ha creato molte occasioni di incontro tra i giovani e tra i docenti, avviando iniziative che sono state poi adottate anche da altre nazioni, tra cui la finale nazionale individuale arricchita da conferenze di interesse generale e preceduta da semifinali regionali allestite proprio in varie sedi universitarie, oppure le gare a squadre per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno si sono cimentati in totale quasi 61 mila alunni, suddivisi nelle categorie Preecolier, Ecolier, Benjamin, Cadet, Junior, Student, cioè praticamente dalla prima elementare all’ultimo anno delle superiori.

In rappresentanza di Lucera saranno in nove a partecipare al penultimo atto della gara, tutti di scuola media, di cui due della Dante e sette della Manzoni. Tra la cinquantina di ragazzi Benjamin (prima e seconda) degli istituti di Capitanata (compresi quelli di Canosa) che si ritroveranno il prossimo 24 maggio tutti insieme all’Università di Foggia, figurano Vincenzo Barbaro, Nicola Zingaro, Michele Domiziano, Nicola Savino e Francesco Tibelli, mentre per la Dante c’è Lorenzo Palmieri che invece sarà impegnato al liceo Romita di Campobasso.

Tra i Cadet, invece, si sono qualificati Federico Cetola e Michele Russo (Manzoni) che svolgeranno la prova all’ateneo foggiano, invece Anita De Palma (Dante) in Molise.

