L'acqua si sta mangiando il palasport

Qualcuno segnali alla Apulia Film Commission che potrebbe prendere in considerazione anche il palasport di Lucera come possibile set di una pellicola horror. Se poi le riprese si dovessero fare in ore serali, sarebbe anche meglio, specie per gli spazi esterni per i quali non c'è una luce nemmeno a pagarla extra.

In questi giorni l'impianto è aperto per molte ore al giorno, per la disputa della finale nazionale Libertas-Confsport di ginnastica ritmica, e quindi basta fare un breve giro tra zona mista, spogliatoi e terreno di gioco per rendersi conto agevolmente e in autonomia di quali siano le condizioni della struttura, letteralmente attaccata dall'acqua, sia dal sottosuolo che dal soffitto.

L'umidità ha preso il sopravvento per almeno mezzo metro dal pavimento in su, per tutta la sua superficie, e quando piove praticamente non c'è differenza con l'aperto, visto che le infiltrazioni dal tetto sono numerosissime, con danni evidenti al parquet, alle murature, al controsoffitto e al sistema elettrico, ora fuori uso nella zona sovrastante le tribune. Durante la bomba d'acqua di giovedì pomeriggio, il campo si è quasi allagato, e all'ingresso retrostante ci voleva l'ombrello per passare. Se poi si aggiunge lo sbocco aereo del riscaldamento dilaniato, le uscite di sicurezza chiuse con le sedie, le porte sfondate e coperte con i manifesti della competizione, allora mancano solo una buona sceneggiatura con attori e regista per recitare un'opera amministrativa dai contenuti drammatici.

Non si tratta comunque di rivelazioni clamorose, perché della situazione sono perfettamente a conoscenza al Comune, sia nella parte tecnica che politica, con quest'ultima che dovrebbe possibilmente spiegare quale fine abbiano fatto quei fondi destinati proprio alla riqualificazione del palazzetto che in questi poco meno di venti anni si sta velocemente avvicinando alla condizione di rudere, senza attenzioni e tanto meno manutenzioni vere, non quelle farlocche che a più riprese (e gestioni) sono risultate solo nelle fatture da scomputare per canoni mai corrisposti.

Palazzo Mozzagrugno è da sempre il luogo delle "non responsabilità", e anche questo scandalo ingrossa la lista dell'assenza di valorizzazione del patrimonio pubblico per la quale non paga mai nessuno, tranne i cittadini in termini di risorse evitabili e mancati servizi fruiti.

r.z.