Il liceo Bonghi-Rosmini tra Francia e Cina

Negli ultimi anni il programma scolastico Erasmus si sta diffondendo ampiamente sui territori, con tantissime scuole che hanno letteralmente messo il naso fuori dal proprio circondario per andare a vedere che si dice in Europa, e magari come e cosa si insegna di meglio e di diverso rispetto all’Italia.

Nel settore degli istituti superiori, il liceo Bonghi-Rosmini ha appena concluso in Francia il progetto “BeClimate - Change for Better and be a Climate Mate” con la spedizione di un gruppo di alunni nella città di Gabarret al College Jules Ferry, assieme alle delegazioni di Spagna e Turchia.

Tutti si sono ritrovati concordi nell’importanza di agire ora per proteggere il pianeta e le proprie comunità. I ragazzi si sono cimentati con la creazione di fiabe sul tema degli effetti dei cambiamenti climatici sulla fauna locale di ogni Paese partecipante, ma si sono anche adoperati per un momento di pulizia e sensibilizzazione, con una giornata ecologica tra le dune di una spiaggia e la visita al Biodiversity Center ‘Jean Rostand’, centro di biodiversità locale che comprende il lago, il bosco e piccoli corsi d'acqua, scoprendo alcune tipologie di vegetazione come felci, pini, muschi, licheni, e di animali, come anatre selvatiche, rane, tartarughe, salamandre e gamberi di acqua dolce.

Ma ormai i confini continentali potrebbero anche non bastare più, visto che un altro gruppo di studenti ha fatto un’esperienza didattica e formativa addirittura in Cina. Agli inizi di aprile sono tornati dall’Asia dopo aver trascorso alcuni giorni alla High School numero 9 di Qingdao, visitando comunque i dintorni, comprese Shangai e Pechino, i relativi monumenti e luoghi più rappresentativi, avvicinandosi anche alla gastronomia locale.

La capo delegazione, Pina Joanne Petruccelli, ha firmato un documento con la preside dell’istituto ospitante che ha allestito una sontuosa cerimonia di accoglienza. Nel protocollo sono stati messi per iscritto gli obiettivi comuni: mantenere la corrispondenza e condividere la cultura e le tradizioni di entrambi i Paesi, proponendo iniziative come quella conclusa.

“I nostri studenti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza memorabile – hanno spiegato gli accompagnatori – e senza dubbio ha offerto loro una nuova visione del mondo, rendendo propria una cultura che in apparenza può sembrare molto lontana”.