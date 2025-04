Tributo a Charlie Parker con Stefano Di Battista

L'universo musicale di Charlie Parker, figura iconica che ha plasmato il linguaggio del jazz moderno, sarà celebrato in un evento di grande risonanza nell'ambito della Quarta stagione concertistica dell'Orchestra Ico “Suoni del Sud”. Mercoledì 30 aprile, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia il famoso sassofonista Stefano Di Battista renderà omaggio al genio di “Bird” con la Big Band Ico “Suoni del Sud” diretta da Simona Strungaru, che ha curato anche gli arrangiamenti.

L'apporto solistico del celebre Stefano Di Battista, figura di spicco nel panorama jazzistico internazionale, si preannuncia come il fulcro di questa celebrazione musicale. La sua inconfondibile voce sassofonistica dialogherà con la ricchezza timbrica della big band, aggiungendo un ulteriore elemento di virtuosismo, improvvisazione e intensa espressività alla rilettura dei capolavori parkeriani.

L'omaggio si configurerà come una reinterpretazione dinamica e contemporanea delle opere di Parker, grazie a inediti arrangiamenti pensati specificamente per l'organico della big band. Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nella complessità armonica e nella vivacità ritmica del bebop, il movimento musicale di cui Parker fu uno dei padri fondatori, attraverso una veste orchestrale ricca di sfumature e impreziosita dalla libertà espressiva del sax solista di Stefano Di Battista.