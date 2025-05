Alunni artisti e dove trovarli

L’associazione “Utò-Lo Spazio della Luce” ospita nella sua sede di Via Pignatelli 14, a Lucera, un evento particolare, in collaborazione con la docente e artista Morena Petrillo che accompagnerà alcuni alunni del liceo Bonghi-Rosmini dove insegna proprio disegno e storia dell’arte. Una quindicina tra ragazzi e ragazze, nella serata di sabato 3 maggio a partire dalle 19, saranno i protagonisti di una esposizione di opere personali, che poi dovranno illustrare su diretta sollecitazione della loro guida didattica, nell’ambito di un appuntamento intitolato “RaccontiamocelArte incontra Giovani artisti appassionati”. I giovani animeranno la mostra collettiva che intreccia visioni fresche e riflessioni profonde, dialogando anche con il pubblico, condividendo i loro lavori e il loro sguardo sul mondo. Si tratta di Maria Teresa Velardi, Sofia Inglese, Sofia Graziano, Sofia Forte, Tommaso Blonda, Giulia Rosa Giacò, Valeria Goduti, Alessia Di Battista, Alessandra Palmieri, Rita Magno, Aurora Folliero, Benedetta Scarano, Francesco Di Muro, Maria Pia Tozzi, Martina Intini e Nicole Terlizzi. “Dalla scuola possono sbocciare talenti dell’arte – hanno fatto sapere i promotori, spiegando l’iniziativa – e cioè dalla stessa scuola in cui la storia dell’arte è da tempo una materia a rischio estinzione”.

“Questo format è nato come rubrica, spazio e salotto culturale nel periodo in cui eravamo costretti a stare a casa durante le restrizioni Covid – ha aggiunto Petrillo – e mi andava di continuare a parlare di arte, creatività ed eventi, con persone che fisicamente non erano con me ma con le quali potevamo incontrarci dentro uno spazio virtuale. Sbocciarono così le dirette, le interviste, i confronti, i dialoghi, con persone professioniste del mondo artistico del nostro territorio e non solo. L’arte oggi è poi diventata comunità, offrendo la parola ai talenti che nascono spontaneamente”.

