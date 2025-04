In 60 per 8 posti da operaio

Sono stati una sessantina gli aspiranti operai edili che si sono presentati al Recruiting Day di Arpal, che ha allestito nella sua sede di Lucera la ricerca dei profili richiesti da Edil cantieri, l’azienda che sta effettuando lavori su Via Foggia per la costruzione di strade, aiuole e soprattutto due strutture commerciali per Lidl e McDonald’s.

Martedì mattina tutti hanno potuto conoscere le posizioni aperte e sostenere un colloquio conoscitivo con il responsabile aziendale, affiancato dal personale del Centro per l’Impiego. Si sono presentati giovani al primo inserimento nel mondo del lavoro e persone più mature con competenze consolidate in cerca di una nuova opportunità professionale, compresi alcuni immigrati.

“La partecipazione numerosa e la soddisfazione dell’impresa coinvolta – ha dichiarato Vincenzo Arena, responsabile dell’animazione territoriale di Arpal per Foggia e Bat – confermano l’efficacia di queste opportunità di incontro e conoscenza tra chi cerca e chi offre lavoro. Continueremo a promuovere questi eventi in provincia di Foggia e a potenziare il servizio di incontro domanda e offerta dei nostri Centri”.

Red.