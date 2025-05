Due lucerini ‘Stelle’ al Merito del Lavoro

Una vita di lavoro quasi sempre finisce nel silenzio del pensionamento, mentre in altri pochi casi c’è anche un riconoscimento istituzionale, come le Stelle al Merito assegnate direttamente dal Presidente della Repubblica da oltre 100 anni, visto che la prima edizione risale al 1923. Il titolo rappresenta un importante tributo alla professionalità e al valore etico di chi, con impegno quotidiano, contribuisce alla crescita civile ed economica del Paese.

Nella giornata che ha celebrato il lavoro in tutta Italia, ieri al Teatro Piccinni di Bari si sono ritrovati in 55 da tutta la Puglia i nuovi destinatari dell’onorificenza, tra cui sei della provincia di Foggia e in particolare due di Lucera.