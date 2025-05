A Pietra la ‘Settimana Identitaria’

È iniziata giovedì 8 maggio l’edizione 2025 della “Settimana Identitaria” di Pietramontecorvino, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Soprintendenza e la parrocchia. Fino al 25 maggio, si svolgeranno 18 eventi tra conferenze, escursioni, incontri culturali e focus dedicati allo sviluppo delle Aree interne. L’iniziativa ha l’obiettivo di analizzare e sviluppare prospettive e proposte di sviluppo per i borghi dell’entroterra, la spina dorsale di un’Italia e un’Europa che proprio in queste località conservano i tratti culturali più autentici e potenzialità da valorizzare. Il programma della Settimana Identitaria si è aperto con la conferenza internazionale del “MaRN ‘25”, un confronto sui temi delle malte e del restauro al quale, con workshop e incontri tecnici a cui stanno partecipando docenti universitari, ricercatori, esperti del Cnr e ingegneri provenienti da ogni parte d’Italia e da diversi Paesi europei.

Domenica 11 maggio, dalle 16 alle 19, nella sede Pro Loco in Piazza Martiri del Terrorismo, si terrà la conferenza di “TRAME, Transumanza, Ricerca, Archivi, Memorie, Ecomuseo”, un focus su tratturi e pastorizia e patrimoni bioculturali in movimento. L’iniziativa è incentrata sulla realizzazione di un Ecomuseo delle Transumanze Appenniniche tra Puglia e Molise come proposta di rigenerazione territoriale, intervento finanziato nell’ambito del progetto “CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society”, con partner le università di Bari e Foggia. Interverranno Letizia Bindi, Università del Molise; Pasquale Favia e Massimo Monteleone, entrambi dell’ateneo foggiano.

La finalità complessiva è la strutturazione di un Ecomuseo che intervenga nei processi territoriali, proponendo direzioni alternative che rafforzino il senso dei luoghi e l’identità delle comunità, e sviluppi creazione e innovazione d’impresa: un patto in cui anche le attività economiche vengano coinvolte, riconosciute e responsabilizzate come elementi essenziali per la valorizzazione dei paesaggi della transumanza. La progettazione ecomuseale è condotta su due casi pilota fra le due regioni: il Tratturo Pescasseroli-Candela e il Tratturo Lucera-Castel di Sangro. Il progetto di rigenerazione territoriale delle aree tratturali, attraverso l’elaborazione di un Ecomuseo, si inserisce come azione positiva e sostenibile in aree interne che vivono una situazione di marginalità, fragilità e spopolamento e si rivolge a studiosi, associazioni e imprese e alle comunità di pratica diffuse sui territori regionali, richiamandosi ai saperi e alle pratiche consolidate di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bioculturali e alla disseminazione verso le comunità.

Red.