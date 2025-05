Concorso Giordano in rampa di lancio

Sta per partire la 17esima edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, che si svolgerà nei giorni 14, 15, 16, 21 e 23 maggio al Teatro Giordano di Foggia. Sono oltre mille gli iscritti di quest’anno, provenienti da diverse parti d’Italia.

Nato con l’obiettivo di promuovere la crescita culturale e musicale del territorio e valorizzare i giovani talenti, il concorso è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, Puglia Culture, il Premio 10 e lode, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Premio G. Clemente Santangelo.

Sei sono le sezioni in cui si articola il contest, tutte divise per categorie. In 190 concorreranno per la sezione Solisti, che comprende pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, a fiato e a percussione, arpa, fisarmonica, canto lirico, oltre a chitarra elettrica e basso elettrico. Sono invece 13 i gruppi di Musica d’Insieme, per un totale di circa 140 strumentisti. Le 7 orchestre in gara, con circa 300 elementi complessivi, provengono da diverse città: Potenza e Ripalimosani (provincia di Campobasso), oltre a Barletta, Brindisi, Orta Nova e Foggia, in Puglia. I cori sono le formazioni più numerose, con circa 360 iscritti provenienti dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di tutta la Puglia.

A loro vanno aggiunti i 50 batteristi della sezione Drums, che si esibiranno il 21 maggio davanti a Dave Weckl e i 26 finalisti (selezionati tra gli 80 concorrenti iniziali da Daniela "Dada" Loi) del Talent Voice che il 23 maggio saranno esaminati dalla giuria presieduta da Fausto Leali.

Si comincia dunque il 14 maggio con la tre giorni dedicata alle audizioni delle sezioni Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro, che offrono un’importante vetrina per musicisti di ogni età e formazione. La Commissione giudicatrice è composta dai maestri Francesco Montaruli, Vincenzo Celozzi, Benedetto Montebello, insieme agli organizzatori del concorso, il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e il presidente Gianni Cuciniello.

Per la sezione Solisti sono previsti riconoscimenti speciali: il “Premio Giuseppe Caputo” per la migliore interpretazione strumentale, il “Premio Marinella Palmieri” (borsa di studio di 200 euro) per la migliore interpretazione pianistica e il “Premio Giuseppe Graniero” (borsa di studio di 200 euro) per la migliore interpretazione degli strumenti a fiato.

“Queste intense giornate di audizioni – ha spiegato Lorenzo Ciuffreda – rappresentano un’occasione unica per mettere in luce il talento dei musicisti e celebrare la varietà delle espressioni musicali. Il concorso accoglie partecipanti di ogni età, con una significativa presenza di giovani delle sezioni musicali delle scuole, offrendo loro un’importante opportunità di crescita artistica e confronto”.

Il momento culminante delle prime tre giornate sarà la cerimonia di premiazione, in programma il 16 maggio alle ore 19.00, durante la quale verranno annunciati i vincitori di ogni categoria.

Tutti gli appuntamenti del Concorso sono aperti al pubblico. Solo per la serata del 16 maggio è necessaria la prenotazione gratuita sulla piattaforma Eventbrite.

