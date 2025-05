Via Francigena senza manutenzione tra Lucera e San Severo

La questione è arrivata fino a Modena, commentata anche da Franco Bertoli, meglio conosciuto come “mano di pietra”, ex giocatore di pallavolo che ha fatto parte della generazione dei Fenomeni degli anni 80-90. Anche lui ha solidarizzato e dato consigli a Michele Del Giudice, vera e propria autorità in materia di cammini e delegato dalla Regione al controllo della Via Francigena nord Puglia.

L’escursionista foggiano è sbottato su Facebook, segnalando le condizioni disastrose di alcuni tratti della strada e anche di quella Micaelica. Entrambe interessano parecchio la Capitanata in cui ogni anno arrivano migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. L’anno scorso ne sono stati contati 15 mila, amanti di quel “turismo lento” che si sta sempre più diffondendo, sebbene le situazioni sul terreno siano per certi aspetti scoraggianti.

Si tratta in totale di oltre 130 chilometri di tragitti che hanno bisogno di manutenzione di competenza dei rispettivi Comuni, ma la descrizione la fa lui stesso: “Sentieri impraticabili, segnaletica assente, strutture promesse mai realizzate: un caso di malagestione che penalizza turismo e cultura per i quali mancano le condizioni giuste”.



Il risultato è negativo non solo di fruibilità ma anche di immagine, e lo stesso Del Giudice ha indicato espressamente quali enti dovrebbero intervenire, perché quelli dei volontari ormai non bastano più: Lucera, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Tra i primi due centri, sembra che la questione riguardi all’incirca 500 metri, per il terzo e quarto, altri 700 metri.

“Non riuscendo ad ottenere alcun aiuto – è il suo appello - mi rivolgo alle tante associazioni di trekking e simili presenti sul territorio, affinché sabato 24 maggio possiamo dar vita a due punti di intervento che vanno da Lucera a San Severo e da San Severo a Stignano, dove ormai l’erba impedisce il passaggio. Dobbiamo rendere maggiormente praticabili quei tratti, perché in alcuni punti la vegetazione incolta raggiunge anche i due metri, rendendo di fatto, difficoltoso l'attraversamento da parte dei camminatori. C’è bisogno di decespugliatore o di falce a mano o roncola, oltre che di voglia di sudare! Nel frattempo, mi auguro che questa iniziativa venga conosciuta anche dagli amministratori dei Comuni lungo il Cammino. Spero che capiscano che un pellegrino che non riesce a completare il nostro percorso è una notizia pessima per tanti altri che si asterranno”.

