La nuova sede del Cisom è realta

Via de Deo 12, all’interno dei locali della parrocchia di San Giacomo, è l’indirizzo della nuova sede del Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, con valenza provinciale, visto che il gruppo ha competenza anche su Foggia. La residenza è intitolata alla memoria del maresciallo Giovanni Tedone, i cui stessi familiari hanno tagliato il nastro sabato scorso, nell’ambito di una cerimonia che ha previsto prima la messa concelebrata dal parroco Donato D’Amico e dall’assistente spirituale del gruppo, don Pasquale Trivisonne, con successiva benedizione dei baschi rossi e degli ambienti, alla presenza di altre associazioni di volontariato del territorio, come quelle dei carabinieri e della polizia penitenziaria, oltre ai capigruppo Cisom di Bari, Molfetta e Matera, con relative rappresentanze.

A guidare il gruppo è sempre Ernesto Pumpo, dirigente principale di un sodalizio che nella attuale conformazione è attivo dal 2018, e negli ultimi anni si è rivelato molto attivo ed efficiente in materia di protezione civile e soccorso sanitario, con la partecipazione a eventi, manifestazioni e contesti di livello anche nazionale.

Al termine della serata, c’è stato modo e spazio per un momento di convivialità nel campetto della chiesa, così da condividere quello che lo stesso Pumpo ha definito “un importante traguardo, frutto del lavoro, dell’impegno e della passione di ciascuno di tutti, per cui celebriamo non solo un luogo fisico, ma il valore profondo di ciò che siamo, una squadra, una famiglia unita dal desiderio di servire il prossimo. Questa non è solo un’intitolazione formale – ha aggiunto - ma di un atto d’amore e riconoscenza verso una persona che ha dato tutto sé stesso a questo gruppo. È stato un punto di riferimento, un esempio di leadership silenziosa, operosa e sempre presente. La sua dedizione, la sua umanità e la sua instancabile capacità di mettersi al servizio degli altri hanno lasciato un segno indelebile. Con il suo spirito ha contribuito a costruire le fondamenta di questa realtà. Sempre con il sorriso sulle labbra, la battuta pronta e la mano tesa verso chiunque avesse bisogno. Intitolare a lui questa sede significa custodire il suo esempio ogni giorno, e fare in modo che ogni nostra azione porti avanti ciò in cui lui ha creduto profondamente. La presenza dei parenti ci ricorda che dietro ogni volontario c’è una famiglia che sostiene e condivide ogni passo di questo cammino, assieme a tutti i volontari che ora hanno uno spazio proprio, risultato concreto del loro entusiasmo, sacrificio e della non facile capacità di lavorare insieme. È la prova evidente che l’unione, la passione e la fede possono realizzare grandi cose. Che il Signore benedica il nostro cammino e che questa sede diventi davvero una casa per il volontariato, al servizio di chi ha più bisogno”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il marchese Giulio Maria de Luca di Melpignano, Gran Croce di Onore e Devozione in Obbedienza, delegato della delegazione di Puglia e Lucania del Sovrano Militare dell’Ordine di Malta, il professor Gaetano del Rosso, Cavaliere di Grazia Magistrale e Commendatore al Merito Melitense, segretario e referente per le Comunicazioni della Delegazione di Puglia e Lucania, e la signora Antonia Dargenio, Dama di Grazia Magistrale e Commendatrice al Merito Melitense, membro del Consiglio di Delegazione e Responsabile per le Opere di Carità.

Solo per rimanere alle ultime settimane, i baschi rossi sono stati presenti in occasioni di grande rilievo di carattere sociale e spirituale, oltre a processioni ed eventi religiosi locali. Nel registro delle attività figurano da due mesi a questa parte la traslazione del corpo di San Pio da Pietrelcina dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie al santuario retrostante, l'arrivo a Brindisi della nave Amerigo Vespucci, la partecipazione al complesso sistema di gestione in Vaticano del grande afflusso di pellegrini in occasione del Giubileo e della morte di Papa Francesco, e anche alla finale nazionale di ginnastica ritmica che per una settimana si è tenuta proprio a Lucera.

