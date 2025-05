Altro mezzo milione per eventi e spettacoli

Quando il mese scorso è stato approvato il rendiconto del bilancio comunale 2024, Giuseppe Pitta lo aveva già ammesso a mezza bocca, effettivamente consapevole di quanto stesse maturando nella sua testa e soprattutto nelle carte in via di preparazione per una nuova corposa variazione alle spese che l’ente avrebbe potuto sostenere in questo 2025.

Con quello che viene definito “avanzo libero” stavolta stabilito in oltre 4 milioni di euro da poter usare praticamente a piacimento, il sindaco sta per confermare la sua intenzione di volerne prelevare due, ma dovrà attendere la doverosa e necessaria autorizzazione del Consiglio comunale che si riunirà domattina.

In realtà c’è anche la proiezione di distribuzione della cifra, con le esatte ripartizioni in cinque voci di assegnazione: ci sono 325 mila euro per “contributi e spese per manifestazioni popolari e spettacoli”, 175 mila euro per “erogazione contributi per Capitale della cultura puglia 2025”, 10 mila per l’acquisto di software per la gestione della sanzioni amministrative di competenze dello Sportello Unico Attività Produttive, 50 mila per la sistemazione di due strade (non è chiaro se sia l’accoppiata Via Manzoni-Via Fioritto o le strade rurali 51 e 52) e infine 1,44 milioni di euro per la sistemazione di altre strade con interventi sul patrimonio. Non è dato sapere quali siano questi luoghi beneficiari di lavori di recupero urbanistico, mentre è certo quindi che si ingrossa ulteriormente il budget disponibile per eventi, spettacoli e manifestazioni.

L’anno scorso sull'argomento erano spuntati altri 300 mila euro dalla variazione operata in quel caso di 1,7 milioni, con il restante finito comunque ancora una volta per il rifacimento di strade urbane. Un paio di settimane fa, uno dei due progetti specifici è stato affidato direttamente all’ingegnere Umberto Piacquadio, un nome che potrebbe tornare presto di attualità, in quanto legale rappresentante di una ditta che ha richiesto la realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada Palmori su terreni della famiglia Olivieri-Mancaniello.

In realtà non è l’unico argomento importante, perché dopo tre mesi torna in aula lo schema di convenzione con l’azienda privata Ine Vaccarella che vuole realizzare su terreni privati (quasi tutti della famiglia Pinto nell’omonima contrada tra Lucera e Foggia) un maxi sistema agrivoltaico, vale a dire l’installazione di centinaia di pannelli solari sopra coltivazioni agricole, per una superficie che si aggira sui 50 ettari.

I dettagli tecnici e operativi sono ancora tutti da scoprire, mentre è certo che uno dei requisiti fondamentali in casi del genere è quello di avere in mano un accordo con l’ente locale, al quale riconoscere le cosiddette “misure compensative”, calcolate in percentuale sul fatturato potenziale dell’impianto. Dalle risultanze, la somma sfiora il milione e mezzo di euro che il futuro operatore energetico è chiamato a “versare” sotto forma di progetti e opere, la cui destinazione però si scoprirà solo in sede di votazione.

È bene ricordare che circostanze di questo tipo non prevedono gare d’appalto né per i progettisti e nemmeno per gli interventi veri e propri, perché i fondi resteranno sempre nelle mani della ditta che agirà in nome e per conto dell’Amministrazione di turno, dopo aver concordato come e cosa fare.

Una proposta è arrivata sicuramente dal Partito Democratico che sta in maggioranza con tre esponenti attuali, esplicitata direttamente dal suo segretario cittadino Ivano Di Matto: “La completa risistemazione della Villa comunale, con rifacimento dei chioschetti, l’installazione di un impianto di irrigazione e la piantumazione di nuove piante, la riforestazione dei terreni comunali adiacenti le curve del cimitero e l'efficientamento energetico di alcuni immobili di proprietà comunale”.

Sabato mattina si conteranno adesioni e verifiche di concordia sul tema, e dopo il pranzo di Natale a San Severo, stavolta per festeggiare potrebbe essere sufficiente un aperitivo in zona 167.

Riccardo Zingaro