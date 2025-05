Le recenti spese di Lucera Capitale

Con l’aggiunta di altri 500 mila euro sui capitoli di bilancio comunale riservati a eventi e manifestazioni pubbliche, spesso associate direttamente alle attività di Lucera Capitale regionale della Cultura, si rischia di perdere il conto di quanti soldi saranno poi effettivamente spesi in questo 2025, ma al momento non si dovrebbe andare lontani dai 2 milioni di euro di risorse pubbliche, provenienti però anche da altre fonti.

Così come già riferito qualche giorno fa, tutto sembra fare capo al coordinatore Pasquale Gatta che stabilisce anche i soggetti che devono poi erogare servizi e forniture, oltre ad autorizzare personalmente le progettualità da attualizzare all’interno di un programma comunque ancora sconosciuto.

Al Comune di Lucera, quindi, tranne il Sindaco che dispone e decide su ogni aspetto, tutti gli altri appaiono senza ruoli reali, ma se poi qualcuno sia stato in grado di “indicare” qualche iniziativa o destinatario specifico di soldi, lo si vedrà solo in seguito.

Nel frattempo, a scorrere le determine del segretario generale Gianluigi Caso, esecutore di ogni singola procedura di assegnazione economica, si può fare una prima rassegna di assegnazioni già finalizzate, spesso sulla base di autorizzazioni della Giunta ma preventivamente valutate da Gatta che comunque dà mandato anche per questioni di piccola entità, senza passare dall’esecutivo, come per esempio una banale stampa di manifesti per 2.440 euro o un pernottamento a un ospite in un bed&breakfast per 45 euro.

Tra i primi eventi in assoluto a essere stato sostenuto, già dal mese di marzo, era stato il Camp nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, per un importo di circa 1.700 euro riconosciuto al gruppo degli Sbandieratori e Musici Città di Lucera che ha organizzato il ciclo di aggiornamenti e fomazioni tecniche del settore.

Il mese di aprile era stato caratterizzato soprattutto dai 3.500 euro elargiti alla compagnia teatrale “Amici dell’Arte” di Lucera, diretta da Germano Benincaso, per andare a rappresentare “Filumena Marturano” in un festival amatoriale nel Bresciano.

A maggio, invece, al momento figurano due erogazioni a favore di altrettante iniziative che fanno capo a Gianni Finizio, manager locale plenipotenziario in materia di spettacoli e rievocazioni storiche. Risultano 2.000 euro per il Festival “Corti in Opera” (che ha previsto due biglietti di ingresso in serate diverse, oltre a una rassegna per alunni), organizzato da Murialdomani del quale è amministratore, e altri 10 mila per i due eventi finali di Patrimoni Generativi, altro progetto a sfondo scolastico già fortemente sostenuto dalla Regione Puglia, in chiave sia medievale che romana. Per queste e altre operazioni, viene confermato che “l’importo da concedere è stato definito sulla base delle interlocuzioni avute con il Coordinatore degli eventi, nella persona del dott. Pasquale Gatta”.

Poi c’è il progetto “Una città per giocare”, dal valore di 13 mila euro assegnati alla società Antimedia di Bari, per il quale risulta ideatore, attore e presentatore Antonio Stornaiolo. Consiste in buona sostanza in un quaderno operativo didattico, finalizzato a conoscere il patrimonio locale, sia materiale che immateriale, e destinato agli alunni delle ultime tre classi della scuola primaria di Lucera e degli altri 29 Comuni dei Monti dauni.

L’ultima in ordine di tempo, invece, è l’appuntamento di Business Tourism Managemente dedicato ai Monti dauni, in corso di svolgimento ieri, oggi e domani, con incontri a carattere tecnico e divulgativo allestiti dalla “365 giorni in Puglia Srls” di Lecce che ha ottenuto 24.400 euro.

r.z.