Torna la festa della Madonna della Misericordia che si celebra per tradizione l’ultima domenica di maggio, alla parrocchia di San Giovanni Battista di Lucera. Al rione Porta Foggia i preparativi fervono da settimane, in vista dell’appuntamento finale del 25, preceduto da altri di carattere sacro e civile.

Quest’anno il lungo programma ha preso il via sabato 17 con le processioni quotidiane delle 18 della statua per le strade della parrocchia. Ogni giorno seguirà la recita del Rosario e sarà celebrata la Messa nei cosiddetti “quartieri” (Via Pastore, Via Spina, Piazzetta Lamparelli, Via alle Mura, Piazza Lecce, Via Paolillo, Via Giovanni XXIII e Via Terlizzi).

Sabato 24, inoltre, in Piazza di Vagno, alle 20.30, si terrà un evento musicale con suoni dal vivo ed effetti speciali, su iniziativa dell’Aps Rione Porta Foggia.

Il culmine dei festeggiamenti religiosi è il giorno successivo con tre messe al mattino (8, 10 e 11) e nel pomeriggio la processione che prenderà il via alle 18. La conclusione sarà in Piazza San Giovanni con l’eucarestia celebrata alle 20, al cui termine è previsto il consueto spettacolo pirotecnico.

Red.