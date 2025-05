Incontri speciali per gli studenti Ipia

Gli alunni di tutte le classi dell'indirizzo Made in Italy e Moda dell’istituto professionale di Lucera stanno per fare un doppio incontro speciale, direttamente nel plesso di Viale Dante.

Con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole di orientamento dopo l’attuale percorso di studi, sfruttando la preziosa offerta formativa post diploma, mercoledì 21 maggio, dalle 11, riceveranno la visita di due grandi personalità del settore: Giuseppe Negro, il direttore generale dei 6 Its Academy Miti Moda della Puglia, e Ivana Pantaleo, eco-stilista e docente della struttura formativa, oltre che direttrice artistica di eventi e attrice di cinema green.

Red.