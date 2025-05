Fine settimana di incontri 'medievali'

Fine settimana con la storia locale e respiro nazionale, con un paio di incontri promossi dall’Associazione Gens Capitanatae al Circolo Unione di Lucera.

Venerdì 23 maggio, alle 19.30, sarà presentato il libro "La sfida dei re. 1283, Angiò contro Aragona", scritto dal professor Fulvio Delle Donne, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Napoli. Il rinomato medievista, autore di numerosi saggi su Federico II e la cultura nel suo tempo, con il volume vuole ripercorre la drammatica e affascinante contesa tra i sovrani angioini e aragonesi per il controllo del Mezzogiorno, in un’epoca che segnò il destino politico e culturale dell’Italia meridionale. Introdurrà Antonio Antonetti dell’Università del Molise e dialogherà con l’autore Alessandro De Troia.

Sabato 24 maggio, alle 19, spazio alle “Nuove scoperte sulla Lucera Saracena", conferenza animata dal professor Giuseppe Mandalà, docente di Lingua e letteratura araba all’Università di Milano. Secondo i promotori, si tratta di un tema di grande rilevanza per la storia identitaria della città, riguardante la colonia musulmana voluta da Federico II e poi distrutta con violenza nel 1300.

Mandalà, a colloquio proprio con Delle Donne, presenterà risultati inediti delle sue ricerche, basate su fonti arabe poco note o mai studiate, che promettono di fare nuova luce sull’organizzazione religiosa e sociale della Luceria Saracenorum e ricostruire in modo più completo e documentato la storia della presenza islamica in Capitanata.

Red.