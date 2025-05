Il nome dello Stadio a Franco Apollo

Le due maggiori strutture sportive lucerine sono senza una denominazione precisa. In realtà poi non è esattamente così, perché per il palazzetto di Viale Canova non risulta essere mai stata revocata quella delibera della Giunta Dotoli, risalente a giugno 2010, in cui veniva stabilita l’intitolazione a Franco Colucci, storico dirigente del basket cittadino. Quel provvedimento non ha mai avuto seguito dal punto di vista materiale, con la effettiva apposizione della targa nell’impianto (e che la famiglia pare avesse fatto realizzare a proprie spese), per ragioni che non sono state mai chiarite né dal punto di vista politico, né amministrativo.

Per lo Stadio, invece, un sussulto c’è stato dieci giorni fa in Consiglio comunale, dove l'attuale referente principale del Lucera Calcio, Antonio Dell’Aquila, ha auspicato l’intitolazione alla figura di Franco Apollo scomparso nel 2011, indimenticato e vulcanico presidente della società tra gli anni 70 e 80, quando i colori biancocelesti hanno raggiunto il massimo splendore. L’iniziativa si innesta nella imminente ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione del primo sodalizio calcistico cittadino, fissata per il 2028. Ma sulla base della pianificazione urbanistica vigente, non è detto che per quella data il campo sportivo sia ancora collocato nel quartiere Porta Croce, visto che la previsione lo vuole in zona Pezza del Lago, quasi a sovrapporre l’ex centro sportivo San Pio X, struttura che da quasi due anni è ormai abbandonata, senza utilizzo e valorizzazione.

Intanto, dal punto di vista strettamente dirigenziale, si è materializzata quella voce che portava direttamente in Lombardia, con l'ingresso della compagine societaria di Enrico Ortelli, ex presidente del Tritium Calcio con il quale è in corso una partnership da un paio d'anni, formalizzata soprattutto con la vendita di Oscar Mawa per qualche decina di migliaia di euro, avvenuta l'anno scorso. Quale sarebbe il ruolo del nuovo innesto è ancora tutto da vedere, mentre appare ormai certo che proprio Dell'Aquila continuerà a essere il punto di riferimento locale, anche come una sorta di garante pure politico, assieme al sindaco Giuseppe Pitta, della richiesta arrivata dal nord: il rifacimento del terreno di gioco sintetico.