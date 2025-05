Podi lucerini agli Studenteschi di Orienteering

La classifica parla di un risultato storico per l’intero movimento orientistico del nord della Puglia, perché si registrano la vittoria individuale di Neagoe e il secondo posto di Mantuano, mentre nella competizione a squadra i maschi sono arrivati terzi, dopo essere stati in testa fino quasi alle battute finali. “Al termine della spedizione in terra jonica, abbiamo portato a casa risultati straordinari – ha commentato l’insegnante – per cui il bilancio è decisamente soddisfacente, anche per il bellissimo spirito di squadra che si è creato intorno sport, ormai una realtà consolidata nella nostra Daunia e nell'intera provincia”.

r.z.