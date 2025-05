Pitta e Tutolo cercano acqua a Campobasso

Campobasso è diventato il capoluogo regionale pugliese, almeno per quanto riguarda la delicata questione della crisi idrica, perché i rapporti con la regione confinante si misurano a fasi alterne, a seconda delle dichiarazioni che arrivano dagli ambienti politici molisani.

Dopo schermaglie verbali e incontri ufficiali, una strada sembra intravedersi realmente sulla definizione dei rapporti che dovrebbero portare alla sospirata realizzazione della condotta del Liscione, l’invaso nel Comune di Guardialfiera che spesso sversa acqua in eccesso direttamente in mare. In questo 2025 è già successo due volte.

L’idea progettuale c’è ed è sostanzialmente questa: allungare un tubo per 14 chilometri fino al confine, in direzione del potabilizzatore di Finocchito, gestito dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, incaricato di posare a sua volta il collegamento di altri 8 con cui portare verso il territorio foggiano alcune decine di milioni di metri cubi di acqua, così da dare ristoro all’agricoltura locale. Nel frattempo, prima di arrivare in Puglia, l’acqua potrebbe essere ramificata con altri impianti, in modo da irrigare pure circa 6.000 ettari di terreni molisani ancora all’asciutto. Insomma, un’operazione che porterebbe benefici per tutti che però è finita sulle bancarelle delle vanità di più esponenti politici contemporaneamente, e quindi non c’è da stare sicuri che tutto vada per il verso giusto, fermo restando che il Governo nazionale dovrebbe metterci diverse decine di milioni di euro.

La settimana scorsa, il ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto capire che non ci sono problemi di fondi, tuttavia di soldi ancora non se ne vedono.

Nel frattempo, ognuno cerca di ritagliarsi i suoi 10 minuti di visibilità che possono sempre servire. Sta succedendo dappertutto, a Bari, a Foggia, perfino in Salento, a Campobasso e pure a Lucera.

Nello specifico, oggi il sindaco Giuseppe Pitta si è recato direttamente dal presidente del Molise, Franco Roberti, per dirgli che “non servono polemiche, ma coraggio e responsabilità” e che “la crisi idrica non è un problema locale, ma una questione di portata interregionale che va affrontata insieme, con pragmatismo e visione, senza logiche campanilistiche”, inoltre che “Lucera è al centro dei Monti dauni e del sistema irriguo legato alla diga di Occhito, e quindi sentiamo la responsabilità di fare da cerniera e da stimolo”.

Nell’occasione ha quindi offerto la disponibilità di ospitare in città un tavolo operativo con la partecipazione dei massimi vertici regionali, cioè lo stesso Roberti con Michele Emiliano, i quali però si sono già incontrati una decina di giorni fa direttamente nella sede di Acque del Sud, convocati dal commissario straordinario nazionale Nicola Dell'Acqua per condividere la programmazione degli interventi. In quella sede hanno già concordato il piano, e perfino sulla tappe del percorso da avviare.

Non a caso, Roberti ha riferito di voler partecipare a questo tavolo, e di non volersi “sottrarre a un confronto serio e costruttivo con la Puglia, nella consapevolezza che la gestione delle risorse idriche è una sfida che non conosce confini amministrativi. Lavoreremo per individuare soluzioni sostenibili, che tutelino le nostre comunità e rafforzino i legami tra le nostre Regioni. La gestione delle risorse idriche richiede soluzioni condivise e sostenibili, che tengano insieme la tutela delle comunità locali e l’interesse più ampio dello sviluppo del Mezzogiorno. È con questo approccio che intendiamo lavorare”.

E domani mattina toccherà ad Antonio Tutolo che da giorni aveva annunciato la sua visita a Campobasso e che ha riconfermato poco fa, con destinazione Consiglio regionale. “Ho intenzione di spiegare ai cittadini molisani (e non solo) la situazione dell'acqua del Liscione - ha detto - e mi fa piacere che molti abbiano iniziato ad interessassi alla questione idrica negli ultimi giorni, un tema su cui mi sono sempre battuto, anche con azioni eclatanti, sin dal mio ingresso nel Consiglio pugliese. Trovo però riduttivo concentrarsi sulla diatriba Molise-Puglia, quando il problema va ben oltre i confini regionali ed è già stato superato con la dichiarata comunanza di intenti già manifestata chiaramente dopo la mia iniziativa di incontrare i rappresentanti delegati alle Risorse Idriche molisani.

Se poi qualcuno si vuole vendere la Fontana di Trevi come Totò, faccia pure. La vera sfida in realtà non riguarda più le relazioni tra Regioni, anzi, non è mai stata interregionale. Il solo interlocutore è lo Stato, da cui ottenere i finanziamenti necessari per l'infrastruttura destinata a fornire acqua sia al basso Molise che alla Capitanata. È tempo di abbandonare strategie inefficaci e puntare direttamente alla soluzione definitiva: il Governo centrale.