Antonio Salandra, chi era e cosa fece

Chi è stato e cosa ha fatto Antonio Salandra? A questa domanda si cercherà di rispondere venerdì 30 maggio alle 19.30 al Circolo Unione, facendosi aiutare dal professor Carmine Pinto, ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Salerno ed esperto del Risorgimento italiano.

La relazione intitolata “Il liberalismo nazionale di Antonio Salandra. Una interpretazione storica”, sarà preceduta dai sindaci di Lucera e Troia, Giuseppe Pitta e Francesco Caserta, da Francesco Barbaro, direttore del Comitato provinciale dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e dall’intervento di Massimiliano Monaco, promotore dell’iniziativa che introdurrà e modererà l’incontro.

Nelle aule universitarie come in quelle parlamentari, al Governo come negli alti uffici ai quali fu chiamato, il conservatore e nazionalista Salandra (Troia, 13.8.1853 - Roma 9.12.1931), liberale della scuola cavouriana, pur nelle contraddizioni degli uomini di potere, legò saldamente il suo nome ai destini della nazione. Prima che freddo e schivo uomo politico, fu uomo di cultura varia e profonda: docente universitario di Scienza dell’Amministrazione a Napoli e di Diritto amministrativo a Roma (dove fu anche preside della Facoltà di Giurisprudenza); consigliere provinciale dal 1885 al 1895 e presidente della provincia di Capitanata dal 1890 al 1895; rappresentante del collegio elettorale di Lucera alla Camera dei deputati dal 1886 al 1919; sottosegretario di Stato, ministro, capo del governo, plenipotenziario alla Conferenza di Versailles, rappresentante italiano alla Società delle Nazioni; senatore del regno. Eletto deputato ininterrottamente per dodici legislature, a partire dal 1886, rimase per 45 anni in Parlamento, dove si distinse per 253 interventi, 204 progetti di legge e 14 incarichi di governo, divenendo, in particolar modo, il protagonista indiscusso dell’epilogo del processo risorgimentale italiano. Al termine del primo conflitto bellico, da “modesto borghese”, come amava definirsi, rientrò “con onorata modestia” nei suoi ranghi parlamentari, dai quali cercò invano di piegare il nascente movimento fascista, integrandolo nello Stato liberale.

Questo rappresenta il primo appuntamento del ciclo di incontri denominato “Personalità Capitali”, iniziativa che il Circolo Unione dedica nell’anno della Cultura alle più eminenti personalità politiche e intellettuali di Lucera e dei Monti dauni. Il prossimo sarà su Luigi Zuppetta e gli altri arriveranno in autunno e in inverno prossimi.

Red.