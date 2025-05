A Celle di San Vito la bandiera ‘GustArte’

Svetta la bandiera di “GustArte” sul Comune di Celle di San Vito al quale, domenica 25 maggio, è stato conferito il titolo di "Borgo d'eccellenza tra Arte e Gusto". La consegna del riconoscimento è avvenuta durante il convegno regionale sul tema “Destinazioni turistiche: innovazione, resilienza e nuove strategie locali”, che si è svolto a Latiano, in provincia di Brindisi.

L’incontro è stato organizzato dall’Ente Pro Loco italiane della Puglia e ha visto la partecipazione di amministratori di diversi comuni, oltre alla presenza dell’eurodeputata Valentina Palmisano, di Antonio Decaro, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo e Pasquale Ciurleo, presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane.

A rappresentare il comune cellese, la sindaca Palma Maria Giannini, la sua vice Claudia del Giudice e due operatrici dello Sportello Linguistico, Nausica Carosielli e Angela D’Aloia.

"Borgo d'eccellenza tra Arte e Gusto" è un evento che si svolge in vari borghi italiani, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze enogastronomiche e culturali dei territori. Questi eventi offrono l'opportunità di scoprire i borghi italiani, le loro eccellenze e le tradizioni attraverso percorsi degustativi, visite guidate, mostre d'arte e molto altro.

“Da anni ci stiamo impegnando in maniera importante per promuovere il nostro territorio mettendo in campo strategie che ci permettono di essere conosciuti da una fetta sempre più importante di turisti e visitatori – ha dichiarato Giannini – e lo sviluppo turistico può incidere positivamente sulla nostra economia e diventare un fattore positivo contro l’emigrazione e l’abbandono dei piccoli comuni come il nostro”.

Red.