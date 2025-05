Strade provinciali senza più manutenzione

L’allarme lo aveva lanciato subito il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, parlando di tagli pesanti e inaccettabili da parte del Governo Meloni sui fondi per la manutenzione delle strade, perché mettono a rischio la sicurezza della circolazione, specie su un territorio come quello di Capitanata in cui la rete è di oltre 2.800 chilometri.

“Siamo costretti a intervenire solo per le urgenze – aveva riferito – perché le risorse disponibili ci obbligano a scegliere, a rinviare, a fermare interventi fondamentali. Parliamo di una sforbiciata del 70% ai fondi già assegnati per gli anni 2025 e 2026, vitali per arterie che ogni giorno collegano cittadini, imprese, scuole e presìdi sanitari. In Puglia, questo significa dover rinunciare a decine di milioni di euro di investimenti nei prossimi due anni, contestualmente nella nostra provincia interventi già progettati rischiano ora il blocco, peraltro in zone fragili e difficili da raggiungere. Chiediamo con urgenza il reintegro dei 385 milioni di euro sottratti per il biennio 2025-2026 e un impegno concreto per restituire alle Province il ruolo e gli strumenti che la legge stessa riconosce loro”.

Poi è cominciata la fibrillazione delle associazioni delle imprese edili che svolgono il ruolo operativo sui territori, temendo il crollo del fatturato e il rischio delle chiusura di strade su cui non è garantita la sicurezza dei veicoli in transito

Adesso è la volta dei rappresentanti del mondo agricolo. I primi a parlare sono quelli di Cia, evidenziando che in Puglia le strade sono sempre più pericolose, e questo provvedimento va nel senso opposto a quello auspicato, per un sistema di oltre 8 mila chilometri, con proprio il Foggiano a fare la parte preponderante.

Nicola Cantatore, direttore provinciale, ha affermato: “Rischia di essere ulteriormente compromessa la piena agibilità e l’efficienza di arterie fondamentali sia per la sicurezza dei lavoratori che si spostano sul territorio sia per il trasporto dei prodotti delle aziende agricole, con tempi di percorrenza e spese che, di conseguenza, sono destinati ad aumentare. La Provincia di Foggia, avendo più chilometri di strade provinciali rispetto a tutte le altre, sarà la più penalizzata poiché si prevede che i tagli operati dal ministro Salvini per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina ammontino a poco meno di 6 milioni di euro su un totale di 8,4 milioni previsti prima del taglio”.

Angelo Miano, presidente provinciale, ha aggiunto: “Le zone più penalizzate sono quelle rurali e le aree interne, che già scontano rilevanti lacune infrastrutturali e di servizi. Gargano e Monti dauni necessitano di maggiori interventi, poiché le strade in condizione di dissesto e al limite della impraticabilità sono davvero moltissime, ma problemi non mancano nemmeno nelle zone rurali fortemente vocate all’agricoltura come quelle di Foggia, Lucera, Manfredonia, Cerignola e San Severo”.

Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale, ha concluso: “Condividiamo le preoccupazioni dell’Unione Province d’Italia e l’appello al Governo, in particolare al dicastero dei Trasporti retto dal ministro Matteo Salvini, affinché gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle ‘strade dell’agricoltura’, quelle sulle quali viaggiano merci, mezzi e soprattutto lavoratrici e lavoratori, possano essere attuati senza tagli. Non si può fare cassa sulla sicurezza. È un assurdo varare nuove regole sul codice della strada e permettere che le strade su cui vigono quelle regole siano in condizioni tali da mettere a rischio la vita delle persone e costituire una zavorra per lo sviluppo economico delle tante aziende agricole, agrituristiche e zootecniche del nostro territorio”.

