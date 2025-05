Juvenilia Scioscia protagonista nelle Marche

La spedizione di domenica scorsa della Juvenilia Scioscia a Castelleone di Suasa, nelle Marche, ha fruttato podi e soddisfazioni per i cinque atleti schierati nel Trofeo delle Vigne di judo nella sezione Agonisti, disputato sotto l’egida della Fijlkam.

Nello specifico, i fratelli Filippo e Piergiorno Ienco, figli d’arte, hanno vinto la loro rispettiva gara, mostrando ancora una volta caparbietà e dedizione. Quest’ultimo si era qualificato terzo ai campionati italiani 2024, confermando poi la posizione nella classifica generale italiana dei più forti per categoria.

Vittoria anche per Pietro Corvelli, se possibile anche più importante, considerato che si tratta delle prime apparizioni agonistiche sul tatami per il giovane judoka, il quale ha risolto spesso gli incontri dopo pochi secondi.

Infine, c’è da registrare il quarto posto di Giulio Pignatelli e il settimo di Antonio Canonico, mostrando di essere all’alteza delle loro categorie piene di atleti con molta più esperienza.

Il sodalizio del maestro Felice Scioscia quest’anno celebra la sua 52esima stagione sportiva, probabilmente un record a livello provinciale, sempre all’insegna di valori come educazione e rispetto infusi ai tanti ragazzi e ragazze che si sono avvicinati ai suoi insegnamenti e quelli dei collaboratori avvicendati nel corso del tempo.

r.z.