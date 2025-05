Puglia Popolare parte anche a Lucera

L’unica cosa che finora si sapeva è che c’era il commissario cittadino Antonella De Peppo, da giovedì 29 maggio si conosceranno anche gli altri quattro nomi (tre uomini e una donna) del direttivo locale di Puglia Popolare, appositamente designati per cominciare le attività politiche ed elettoriali sul territorio.

Lo start è previsto alla presenza dei massimi dirigenti, a partire dal suo fondatore Massimo Cassano, passando per il commissario regionale Carlo Laurora, il dirigente della segreteria di coordinamento degionale, Gaetano Brattoli e finendo a Claudio Di Lernia, commissario provinciale di Foggia.

De Peppo ha invitato tutte le rappresentanze politiche cittadine, come ormai consuetudine avviata nel recente passato, e ha cominciato questo percorso parlando di una sorta di “dichiarazione d’amore per un territorio con cui ci sentiamo in debito. E a cui dobbiamo progetti concreti, competenze, ascolto e rispetto. Parte anche da qui – ha detto - un cammino iniziato tempo fa per dare dignità al Foggiano e mettere al centro la terra, la storia, la cultura, l’innovazione”.

