Shopping online, le dritte più efficaci

Lo shopping online è una tendenza che non accenna a perdere quota. Guardando all'Italia e ai numeri del 2024, l'e-commerce b2c è cresciuto del 6%, raggiungendo un giro d'affari pari a 38,6 miliardi di euro.

Dopo il boom iniziale della pandemia e il successivo assestamento, lo shopping in rete si può definire, a ragione, come un'abitudine consolidata. Ciò implica, di riflesso, che sempre più persone si informano in merito alle dritte di risparmio e a come conciliare attenzione al portafoglio e qualità dei prodotti messi nel carrello.

Una dritta iniziale da considerare è il monitoraggio dei prezzi che, quando si parla di e-shopping, cambiano frequentemente nel corso dell'anno. Tenendo sott'occhio l'andamento, si possono scovare delle occasioni interessanti relative, giusto per citare un settore tra i più richiesti, a device tecnologici.

Anche la couponistica è un ambito degno di nota. L'importante è fare sempre riferimento a portali verticali e referenziati come Topnegozi.it, garanzia di sicurezza e di ampia scelta per quanto riguarda i marchi disponibili.

Quando si punta a risparmiare facendo shopping online, è bene essere consapevoli del fatto che, davanti al medesimo prodotto, i prezzi possono variare sulla base di caratteristiche come il colore. Ciò accade quando si ha a che fare con prodotti come gli smartphone.

È importante sottolineare, inoltre, che quelle che in passato erano giornate specifiche dedicate alle offerte - il Black Friday è il principale esempio da chiamare in causa - oggi durano ben più di 24 ore. Ormai infatti si parla più di Black Month che di Black Friday, con offerte che durano tutto il mese di novembre su device tecnologici, elettrodomestici, moda e tutto quello che ruota attorno al mondo mamma-bambino.

Un altro trucco interessante è quello di selezionare il prodotto e di lasciarlo nel carrello. La maggior parte degli e-commerce mette in primo piano delle proposte vantaggiose per i carrelli abbandonati, con lo scopo di attirare eventuali aspiranti acquirenti dubbiosi.

Bisogna poi ricordare di confrontare i prezzi degli e-shop con quelli del negozio fisico - non sempre, infatti, i primi sono più bassi dei secondi - e sfruttare strumenti come la newsletter per ricevere coupon esclusivi e informazioni sulle ultime promozioni dei negozi online.

Quasi tutti gli e-shop propongono, nel momento in cui un utente si iscrive, uno sconto sul primo ordine. Un’altra alternativa spesso valida, per ottenere uno sconto extra, è quella di mettere like ai profili ufficiali dell'e-commerce sui social.

Infine, tenere sempre presente che molti store online hanno una sezione outlet, dove è possibile trovare occasioni a prezzi concorrenziali.

Red.