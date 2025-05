L’acqua del Molise è un po’ più vicina

Nelle parole e nelle intenzioni, l’acqua della diga molisana del Liscione sembra essere un po più vicina alla Puglia, ma chissà quanta ne dovrà ancora passare nelle tubazioni non troppo bagnate di Capitanata, prima che cominci veramente a provenire dal sistema idrico pensato anche oltre confine.

Una spinta alla questione c’è stata comunque negli ultimi giorni, dopo che nella scorsa settimana un consigliere regionale molisano, delegato dal presidente Franco Roberti, ha partecipato a una seduta della commmissione pugliese sulle Risorse idriche. Guido Sabusco si è fatto accompagnare dalla dirigente del settore Acque, Dina Verrecchia, proprio per mostrare la disponibilità oltre confine a trovare un accordo, osteggiato dalla minoranza in Consiglio regionale molisano, specie dal Partito Democratico da cui sono emersi timori di ritrovarsi penalizzati alla fine di questa operazione, in un contesto di evidente diffidenza (per non dire ostilità) rispetto a quanto accaduto nel passato nel rapporto tra le due regioni.

La capogruppo dem Michela Fanelli ha detto a chiare lettere di non fidarsi né del suo governo regionale, tanto meno di quello nazionale, visto che il ministro della Infrastrutture Matteo Salvini ha promesso soldi realizzare una condotta che promette di far arrivare prima l’irrigazione a circa 6 mila ettari di terreni agricoli molisani e poi il surplus verso gli impianti gestiti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata che magari potrebbe cominciare a riaprire i rubinetti per l’agricoltura del territorio.

Comunque sia, il processo di interlocuzioni è in una fase incoraggiante, confermata anche dal viaggio fino a Campobasso del consigliere regionale Antonio Tutolo che ha incontrato sia Roberti e Sabusco che il presidente dell’assemblea Quintino Pallante. Ritornato in Puglia, si è detto più fiducioso, non risparmiando stoccate agli attivisti dell’ultima ora, tra cui il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta che il giorno prima era andato in solitaria a proporre un non meglio specificato tavolo tecnico su un argomento che in effetti ha già una strada istituzione intrapresa.

“Qui non stiamo parlando di regali alla Puglia – ha detto – perché l'acqua è un bene comune ed è nell'interesse di tutti procedere uniti nel chiedere i finanziamenti allo Stato. Un impegno che non ha bisogno di accordi per la cessione dell'acqua, che al momento viene buttata in mare, ma solo per le infrastrutture. Mi fa piacere che molti abbiano iniziato ad interessarsi alla questione idrica negli ultimi giorni, un tema su cui mi sono sempre battuto, anche con azioni eclatanti, sin dal mio ingresso nel Consiglio pugliese. Trovo però riduttivo concentrarsi su una diatriba che non c’è, perché superata con la dichiarata comunanza di intenti già manifestata. Se poi qualcuno si vuole vendere la Fontana di Trevi come Totò, faccia pure, ma forse non ha ancora compreso in che fase ci troviamo oppure ha bisogno di visibilità. Sono andato a dire ai cittadini molisani (e non solo) che dopo anni di inerzia, finalmente potrà esserci un'infrastruttura che porterà acqua ai loro campi agricoli assetati e che i costi dovranno essere a carico dello Stato. La vera sfida non riguarda più le relazioni tra Regioni, ma ottenere dallo Stato i finanziamenti necessari. Servono circa 90 milioni di euro e due o tre anni al massimo per realizzare l’opera nel suo complesso, quindi sia sul fronte molisano che pugliese. Tutto sommato poco tempo, rispetto ai 50 anni sprecati finora. Adesso che siamo tutti d’accordo, ci vogliono le risorse finanziarie. I parlamentari della Capitanata devono impegnarsi per ottenerli. La crisi idrica di questi territori si risolve con i soldi, non con le chiacchiere”.

Roberti, dal canto suo, nell’ultima seduta ha provato a chiarire aspetti tecnici ed economici dell’ipotesi finora considerata: “L’acqua di cui parliamo proviene dalle centrali idroelettriche e di solito finisce in mare, ma potrebbe essere recuperata a scopo irriguo, realizzando una rete di distribuzione nel Basso Molise. Solo in caso di ulteriore eccedenza, potrà arrivare fino in Puglia con una condotta che verrà costruita da quella parte (di circa 8 chilometri, ndr) fino all’impianto di potabilizzazione di Finocchito. Il costo indicato per la Puglia sarebbe di 18 centesimi a metro cubo, mentre l’investimento totale stimato per le tubazioni è di 160 milioni di euro, in parte a carico della Puglia che si assume il rischio di non ricevere risorsa in eccedenza dopo la nostra irrigazione, perché ovviamente il nostro fabbisogno è prioritario”.

Riccardo Zingaro