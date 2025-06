Il Club per l’Unesco celebra l’ambiente

Il Club per l’Unesco di Lucera celebra la Giornata mondiale per l’ambiente, in programma giovedì 5 giugno, con la presentazione di un libro curato dal geologo e docente di geografia Ruggiero Dellisanti di Barletta e dalla scrittrice lucerina Annalisa Molfetta. L’appuntamento è alle 19 al Circolo Unione con gli autori del volume intitolato “L’altra Puglia - In viaggio tra monti, fiumi, laghi e foreste della Puglia”.

L’opera vuole far conoscere aspetti attualmente poco noti della regione, raccontando un’altra Puglia, poco conosciuta. Un territorio apprezzato prevalentemente per le coste, i beni culturali e i borghi, con un patrimonio di grande bellezza naturalistica. Il testo è suddiviso in tre sezioni: Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto; per ognuna è stato realizzato un percorso narrativo costituito da altrettanti racconti corredati da brevi approfondimenti che permettono di conoscere le caratteristiche dei luoghi, illustrate con immagini fotografiche d’autore o della tradizione pittorica pugliese.

“Questa celebrazione offre l’opportunità di riflettere sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dell’ambiente – hanno riferito i promotori - avendo come fine ultimo una visione più consapevole e un comportamento responsabile da parte di individui, imprese e comunità”.

Red.