Il rettore Lo Muzio nel Consiglio Superiore di Sanità

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha nominato il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, componente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025–2028.

Si tratta del massimo organo tecnico-consultivo del dicastero ed è composto da esperti di altissimo livello, selezionati tra i più autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, accademico e sanitario, con il compito di supportare l’elaborazione delle politiche sanitarie nazionali.

La nomina dell’Ordinario di Malattie Odontostomatologiche e figura di riferimento nel panorama della medicina accademica italiana, è stata commentata dal diretto interessato: "Sono profondamente onorato per questa nomina, che considero non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto un segnale di attenzione verso l’Università di Foggia e il territorio che rappresenta. Entro a far parte del Consiglio Superiore di Sanità con spirito di servizio e con piena consapevolezza della rilevanza strategica di questo organo nel guidare le politiche sanitarie nazionali. Intendo collaborare in modo costruttivo e sinergico con gli altri componenti del Consiglio, valorizzando le competenze multidisciplinari presenti, per contribuire all’elaborazione di linee di indirizzo basate su evidenze scientifiche rigorose e orientate al miglioramento della salute pubblica”.

Lo Muzio ha già altri incarichi, come presidente del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento delle Università Pugliesi, componente del comitato scientifico nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, direttore del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia e presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche.

